Vila Nova de Gaia ganha escape room inspirada nos filmes de Harry Potter

Reviver alguns dos momentos dos dois primeiros filmes da saga Harry Potter é a premissa da nova escape room (sala de fuga, em português) da Mission to Escape, instalada dentro do centro comercial Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia.



Embarcar no comboio-expresso rumo à escola de Hogwarts através da plataforma 9 ¾ e escapar “sem que os dementors se apercebam” é uma das missões propostas pela nova sala de fuga da empresa portuguesa Mission do Escape, inaugurada no interior do centro comercial Arrábida Shopping. O novo espaço inclui duas salas de jogo e localiza-se no piso 2, junto aos cinemas.

Harry Potter – Wizard School, assim se chama esta nova diversão que faz o referido centro comercial ser o primeiro no norte do país com este tipo de experiência. Já na segunda sala, os participantes “têm de decidir que equipa querem representar durante a passagem por Hogwarts e serem verdadeiros ases no controlo da vassoura”, tendo a capacidade de “desvendar mistérios”.

À semelhança de todos os outros jogos de fuga, estes desafios realizam-se em sessões de até 60 minutos, podendo receber entre dois a seis jogadores de cada vez. No caso dos menores de 14 anos, é necessário o acompanhamento de um adulto. O preço é de 15 euros por participante, sendo gratuito para crianças até aos cinco anos. No caso de aniversários, podem reunir-se até 30 pessoas.

Existe, também, uma sala adaptada para eventos empresariais ou grupos, que serão sempre acompanhados por um game master. Nas palavras de Miguel Correia, diretor geral da Mission to Escape, a empresa quer “expandir o conhecimento sobre escape rooms de norte a sul, [mostrando que] a diversão e o trabalho de equipa são os fatores-chave” para resolver os mistérios e enigmas e os participantes poderem escapar da sala a tempo.