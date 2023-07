Vila Franca da Serra, em Gouveia, convida visitantes a assistir à transumância

A 9 de julho, pastores e rebanhos seguem direção às pastagens de altitude, após a Bênção dos Rebanhos e de um percurso pedestre dedicado ao ciclo do pão.

A prática ancestral da transumância ainda está bem viva na freguesia de Vila Franca da Serra, em Gouveia, onde no próximo dia 9 de julho, pastores e cerca de uma centena de ovelhas e cabras rumam em direção às pastagens de altitude, num dia que ficará marcado também pela Bênção dos Rebanhos e por um percurso pedestre que dá a conhecer o ciclo do pão.

A transumância – a movimentação a partir dos vales e planícies para as altas pastagens, no verão, e no sentido inverso, das altas pastagens para as planícies, no inverno – tem como fim encontrar as melhores condições para o gado ovino, em cada época do ano.

Para além da transumância, no domingo, os visitantes vão poder assistir a um concerto da Banda Filarmónica da Boa Educação de Vila Cova de Tavares, às 15h. Pelas 16h30 horas, arranca o percurso pedestre de três quilómetros, circular, e com um nível de dificuldade baixo. Denominado de percurso do “Ciclo do Pão”, percorrê-lo vai permitir conhecer melhor os contornos desta prática ancestral, bem como o seu modo de confeção do pão, desde a ceifa do centeio até à cozedura do mesmo. Pelas 18 horas, na capela de Santo António, terá início a Bênção dos Rebanhos, momento em que os pastores fazem o pedido ao Santo por boas pastagens, com vista à boa alimentação, saúde e proteção do gado. Segue-se uma merenda comunitária.

Este programa gratuito, mas com uma capacidade máxima de 50 pessoas, acontece no âmbito da Rede Cultural “Terras da Transumância”, uma rede cultural que envolve os municípios de Gouveia, Fundão, Castro Daire e Seia e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21. As inscrições são obrigatórias e podem fazer-se até dia 5 de julho, preenchendo este formulário ou entrando em contacto com o Posto de Turismo de Gouveia. Presencialmente, por telefone (238 083 930; 962 033 099) ou por e-mail ([email protected]).