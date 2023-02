Vila de São João da Pesqueira celebra sabores e saberes do Douro

Encaixada no coração do Douro vinhateiro, a vila de São João da Pesqueira inicia a partir deste sábado a 15.ª edição da Festa dos Saberes e Sabores do Douro. As amendoeiras em flor juntam-se aos motivos de visita.

Gastronomia, artesanato, música e natureza. É sobre estes eixos que assenta mais uma edição da Festa dos Saberes e Sabores do Douro, realizada pelo município de São João da Pesqueira e este ano integrado na agenda do Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023. Ao longo dos próximos três fins de semana (18 e 19 de fevereiro, 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março), as atenções vão concentrar-se no Salão de Exposições e no Anfiteatro Municipal de São João da Pesqueira, com entrada livre.

A abertura oficial está marcada para as 17 horas deste sábado, dia 18. O cartaz inclui atuações de diversos artistas regionais e um concerto com Cláudia Martins e Minhotos Marotos no último dia da festa (5 de março). Grupos de concertinas, gaiteiros, rancho folclórico e bandas filarmónicas juntar-se-ão à Festa dos Saberes e Sabores do Douro 2023, cuja intenção municipal é “dar a conhecer e comercializar os produtos da terra e impulsionar a economia do concelho”.

As amendoeiras, que por esta altura pululam na paisagem duriense com as suas delicadas flores, são outro motivo de visita à histórica vila de São João da Pesqueira. Numa vertente mais desportiva, realizar-se-á o II Trail das Amendoeiras, organizado pela associação Durius, na manhã de domingo, 5 de março. Dizem os atletas que esta é uma das mais bonitas provas nacionais, com as vinhas e o rio como pano de fundo.

Arte e comida a não perder

Produtos tradicionais e tasquinhas

No campo da gastronomia haverá pão caseiro cozido em forno a lenha; enchidos de fumeiro, como moira, alheira, chouriça e tabafeira (um tipo de alheira); azeite, vinho, mel, figo seco e amêndoa. Mas também biscoitos, licores e citrinos, tudo fornecido por cerca de 30 produtores. Dos expositores para a zona de tasquinhas, os visitantes encontrarão um grupo de associações cujo cardápio pode incluir arroz de cabidela, chanfana, feijoada, mão de vaca e peixes do rio, feitos em potes de ferro.

Artes e ofícios ao vivo

Artes e ofícios de antigamente voltam à ribalta com a Festa dos Saberes e Sabores do Douro 2023, durante os três fins de semana. No recinto estarão 25 artesãos com diferentes ofícios – como a cestaria e a tanoaria -, a trabalhar ao vivo e a vender os seus artigos. Pinturas a óleo, rótulos para garrafas em estanho, vasculhos (vulgo vassouras) em milho painço, trabalhos em madeira para brasões de família, rendas e croché, entre outras artes, também fazem parte da mostra de artesanato da festa.

Festa dos Saberes e Sabores do Douro 2023

São João da Pesqueira

Dias 18 e 19 de fevereiro, 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Entrada livre.