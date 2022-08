Vila de Rei cria Rota dos Miradouros com nove pontos de observação

Rota dos Miradouros é a nova iniciativa do município de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, com nove pontos de observação espalhados pelo concelho.

A Câmara de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, criou a Rota dos Miradouros, que conta com nove pontos de observação espalhados pelo concelho, que oferecem aos visitantes “paisagens deslumbrantes”. “Descobrir o concelho de Vila de Rei é descobrir um território com condições únicas e diferenciadoras no turismo de natureza”, afirma, em comunicado, o presidente do município local, Ricardo Aires.

O autarca refere que a Câmara Municipal criou a “Rota dos Miradouros”, para permitir aos visitantes “desfrutar de paisagens magníficas e bastante diversificadas”. “No total, são nove miradouros a visitar, com características bem diferentes entre eles, mas com uma coisa em comum: paisagens panorâmicas apaixonantes, propícias ao reenergizar do corpo e do espírito”, sustenta Ricardo Aires.

Os miradouros que integram o roteiro são Miradouro de Fernandaires, Miradouro da Seada, Miradouro do Centro Geodésico, Miradouro do Castro de São Miguel, Miradouro do Cruzeiro, Miradouro do Castelo, Miradouro da Serra da Pena, Miradouro das Fragas do Rabadão e Miradouro do Penedo Furado.

A “Rota dos Miradouros” inclui códigos QR com as localizações de cada miradouro, através do uso de GPS, bem como o lançamento de um vídeo promocional dedicado a esta ação, facilitando sua a comunicação no mundo digital. Saiba mais sobre a iniciativa aqui.