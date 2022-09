Vila de Nova de Gaia recebe a terceira edição do Craft Festival

Festival de cervejas artesanais regressa ao World of Wine de 29 de setembro a 2 de outubro e de 6 a 9 de outubro.

Em relação às edições anteriores do Craft Festival mantêm-se os workshops e a música com DJ sets. Entre as novidades de 2022 constam as Beer Talks, em que os participantes ficam a conhecer temáticas ligadas à cerveja.

São 23 as marcas presentes, entre as quais Açor, Iberwolf, Letra, Love Craft Brews, Lupum e Tough Love, que trazem mais de 100 diferentes cervejas artesanais. Para comer há duas opções: os pontos de alimentação com petiscos tradicionais ou com reserva antecipada, os restaurantes T&C, onde as francesinhas são sugestão, e o Pip, virado para as pizas.

O Craft Festival não tem bilhete de ingresso, sendo necessário comprar uma pulseira (2 euros) para carregar e realizar os pagamentos ao longo do evento; além do copo para consumo, também por 2 euros. Quintas e sextas-feiras o festival ocorre das 18 à 1 hora, sábados das 15 à 1 hora e domingos das 13 às 20 horas.