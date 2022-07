Viana: na Praia do Cabedelo, faz-se desporto à boleia do vento

Windsurf, kitesurf e wing foil são algumas das modalidades que atraem turistas de toda a Europa ao litoral de Viana do Castelo. Zona balnear dispõe de serviços e instalações de apoio aos praticantes.



É a antítese de uma praia convencional. De manhã ainda se pode estender a toalha sem arriscar um banho de areia, mas à tarde ninguém garante. O vento, por vezes forte, é a marca da praia do Cabedelo, em Viana do Castelo. Mas desenganem-se os que não a conhecem, porque não é por isso que o areal costuma estar deserto. Pelo contrário. Quanto mais sopra o vento, mais gente há no areal, no mar e no ar. Os dias ventosos propiciam os desportos náuticos e praticantes de todas as idades invadem as ondas e o céu com os seus fatos de neoprene, pranchas, velas e asas multicolores.

Windsurf, kitesurf, surf (shortboard e longboard), bodyboard, SUP (stand-up paddle) e mais recentemente o wing foil, uma forma de voar sobre a água, são fatores de muita atração para turistas de toda a Europa. Que o digam os empreendedores dos negócios locais, desde escolas das várias modalidades desportivas, clubes e apoios de praia a restaurantes, bares, hotéis, alojamento local, para quem durante todo o ano sopram ventos de prosperidade.

A multiplicidade da oferta do que fazer na praia ou fora dela faz da primeira praia a sul do rio Lima um destino a considerar. Para começo de um dia diferente é possível chegar à praia de barco. No verão, um ferryboat faz a ligação de hora a hora entre o Cabedelo (ancoradouro junto ao parque de estacionamento da praia) e a cidade de Viana do Castelo (cais junto ao Centro Cultural). De segunda a sexta-feira, as primeiras carreiras saem do Cabedelo às 8.40 horas e de Viana às 9 horas, e as últimas às 22.05 e 22 horas, respetivamente. Ao fim de semana, começam no Cabedelo às 10.05 horas e em Viana às 10 horas, e terminam à mesma hora dos dias úteis. A travessia do rio demora pouco mais de cinco minutos e o preço dos bilhetes é de 1,70 euros para adultos, 90 cêntimos para crianças e 80 cêntimos para transporte de bicicleta. Também há a possibilidade de fazer um passeio fluvial mais prolongado.

A praia em si divide-se entre um pequeno areal do lado norte do esporão, exposto à ventania, e um areal a perder de vista do lado sul. Com um longo pinhal de um lado e o mar do outro, a areia branca do Cabedelo convida a grandes caminhadas. Dali até à praia vizinha da Amorosa são pelo menos duas horas de caminho, com as ondas a molhar-nos os pés. Também se pode caminhar sobre passadiços em madeira pelo meio das dunas, pinheiros e vegetação até à praia do Rodanho.

Para relaxar, comer bem e beber melhor, há vários locais, tanto na praia como nas imediações. O restaurante Aquário é um clássico com 30 anos de existência naquela praia ventosa. A gerente Sónia Calheiros, que passa “365 dias por ano no Cabedelo”, recomenda um arroz de tamboril com sabor a mar, acompanhado por um copo (ou mais) de vinho verde da região. Para sobremesa, um crepe Minhoto, para reavivar memórias (os crepes doces são ali referência desde o início da década de 1990) das várias gerações que frequentam o espaço.





Refeições leves, principalmente as várias saladas, e delícias que apelam à gula como o sorvete de limão e a tarte tatin de maçã com gelado de baunilha, além de limonadas, mojitos, caipirinhas e sangria podem ser apreciados sem pressa num espaço “orgânico chic”, bem servido de simpatia e associado a uma loja de artigos de desportos náuticos (VianaLocals) e a um apoio de praia a prática desportiva com bar (o Duotone Pro Center). Também prestam serviços nesta área o Surf Clube de Viana e o Hotel Feel Viana, entre outros.

A praia de Rio

A praia do Cabedelo há muito que é a zona balnear de eleição de Rui Rio. O político tem casa naquelas paragens há várias décadas, ainda os desportos náuticos não tinham a força que têm hoje. Recordam parceiros da política que já na época em que foi presidente da Câmara do Porto (2002 a 2013) Rio veraneava por ali. E os locais já se acostumaram à sua presença e a vê-lo passear a pé ou de bicicleta, no verão ou no resto do ano. É onde se “refugia” no tempo livre.

Acesso a deficientes: sim

Bandeira azul: sim

WC e chuveiros: sim

Estacionamento: sim