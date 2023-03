BTL 2023: Ser romano por um dia

Um museu em Condeixa-a-Nova convida a recuar dois mil anos o tempo e viver como os romanos, graças à arqueologia e à tecnologia.

Ser romano por um dia nas serras de Sicó. É possível. Basta fazer uma visita ao PO.RO.S (Museu Portugal Romano em Sicó), em Condeixa-a-Nova. Um espaço complementar às ruínas de Conímbriga e que conta com a colaboração dos municípios de Penela e Ansião. Uma pequena réplica deste espaço, para aguçar a curiosidade, está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer até domingo, na FIL.

Instalado numa antiga casa senhorial, a Quinta de S. Tomé, o espaço interativo tem por missão tornar compreenssível a todos, e sobretudo aos mais novos, este período da história de Portugal. Sem ficar fechado em conceitos conservadores, a visita tem início no chamado túnel do tempo, com o ataque às torres gémeas de Nova Iorque, em 2001, passando pela chegado do homem à lua, numa viagem de mais de dois mil anos que só termina com a chegada do primeiro legionário romano às serras de Sicó.

Neste espaço, recorrendo à tecnologia, qualquer um pode vestir-se como um legionário, através de um espelho interativo. Mas o museu é mais que isso. Percorrendo as várias salas ficaremos a perceber como vivia este povo que tantas marcas deixou no território. Há um convite para espreitar pela fechadura e “ver a intimidade do mundo romano”, mas também outros aspetos como as saunas, a forma como se alimentavam, como se divertiam e passavam os tempos livres, como se vestiam, sem passar ao lado dos aspetos da sexualidade.

O museu é complememnar às ruínas de Conímbriga, sendo possível de forma vitual ver como seria o complexo ­ atualmente só uma parte reduzida está escavada e é visitável. E também dialoga com outros vestígios históricos, nomeadamente o Alcabideque, um aqueduto que abastecia Conímbriga, a vila romana de Rabaçal, propriedade rural de uma família abastada. E com os vestígios da vila romana de Santiago da Guarda. Um local a ter em conta para um próximo passeio.