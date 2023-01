Via Algarviana ganha cinco novos percursos e uma aplicação móvel

A Via Algarviana, que se estende por cerca de 300 quilómetros entre Alcoutim e o Cabo de São Vicente, reeditou o seu guia em papel e lançou uma nova aplicação móvel. Existem também cinco novos percursos pedestres no concelho de Monchique, já sinalizados no terreno.



Um guia em papel reeditado, uma aplicação móvel e cinco novos percursos pedestres no concelho de Monchique: são estas as três novidades da Via Algarvia, uma rota que liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, pelo interior do Algarve, ao longo de quase 300 quilómetros.

O novo guia da GR13 – Via Algarviana reúne informações detalhadas acerca de cada um dos 14 setores que compõem a grande rota, incluindo informação sobre as nove ligações ao eixo principal da GR13. No guia, o caminhante encontra o mapa do itinerário, a ficha técnica, descrição e pontos de interesse.

Disponível em cinco idiomas (português, inglês, francês, alemão e holandês) o guia é formado agora por um conjunto de folhetos, de cada um dos setores, que permitem que os caminhantes e ciclistas levem apenas os que precisam, guardando-os num saco de algodão na mochila. O guia mantém-se disponível para download no site da GR13, mas agora também pode ser pedido através de um formulário online (o caminhante paga apenas os portes de envio).

Nova aplicação móvel

Paralelamente foi lançada a aplicação móvel da Via Algarviana, disponível nas lojas da Apple e Google. O principal destaque vai para a possibilidade de seguir os percursos usando os mapas da própria aplicação, mesmo em locais onde não há rede de internet. A aplicação tem também informação detalhada sobre cada setor da GR13, bem como sobre as ligações e os percursos de pequena rota complementares à Via Algarviana. Outras funcionalidades incluem a possibilidade de descarregar os ficheiros com os tracks e de reportar uma anomalia no percurso.

Cinco novos percursos

A Via Algarviana ganhou ainda cinco novos percursos pedestres na serra de Monchique – três pequenas rotas e duas ligações à GR13 –Via Algarviana, que reforçam a rede já existente. “Todos estes percursos estão sinalizados no terreno, permitindo explorar as paisagens da serra e o seu património natural, histórico e cultural de forma autónoma e em segurança”, lê-se em comunicado da Associação Almargem, entidade gestora da Via Algarviana.

Os cinco novos percursos são: PR7 MCQ – Percurso das Hortas (8,2 km); PR8 MCQ – Pelos Caminhos de Alferce (7,8 km); PR9 MCQ – Entre o Vale e o Castelo (7,2 km); Ligação 10 – Via Algarviana (Monchique) a Alferce (11,7 km); Ligação 11 – Alferce à Via Algarviana (Monchique) (11,5 km).

A Via Algarviana editou ainda o Guia das Rotas Temáticas, disponível em português e inglês, com informação e mapas para explorar o Algarve através de quatro temas: Contrabandista (Alcoutim), Água (Loulé), Árvores Monumentais e Geologia (ambas em Monchique). O guia está disponível em formato digital, para download, e também em papel.

A GR13 –Via Algarviana liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300 quilómetros, percorrendo os territórios de baixa densidade do Algarve. Neste momento, além do seu eixo principal, apresenta uma grande rede de rotas complementares. Os percursos estão distribuídos por 13 concelhos (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).