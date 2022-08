Verão traz cinema ao ar livre na Cinemateca, em Lisboa

Até ao final de setembro, a esplanada do 39 Degraus, restaurante e bar da Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, projeta filmes ao ar livre durante a noite. Clássicos de Spielberg, Tim Burton e Hitchcock fazem parte da programação.

Noites quentes rimam com cinema ao ar livre. É isso que acontece na esplanada do 39 Degraus, o restaurante, bar e cafetaria situado na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. Até ao final de setembro, todos os dias pelas 21h45 (exceto aos domingos e aos feriados), há filmes projetados neste espaço exterior, situado na Rua Barata Salgueiro, pelo preço de 3,20 euros.

Nesta Cine-Gastro Experience, que deve ser reservada no site do 39 Degraus, quem preferir jantar no restaurante, tem o bilhete oferecido para a sessão de cinema, desde que a refeição seja igual ou superior a doze euros. Quem adquira só entrada na projeção cinéfila, tem direito a um desconto de 15% na refeição, se a quiser, de valor igual ou superior a doze euros. Na plataforma online, o restaurante e bar avisa que os jantares devem terminar pelas 21h40, para que “se possa assistir ao filme com a maior serenidade possível”.

Esta quinta-feira, o filme escolhido é “Os Chapéus-de-Chuva de Cherburgo”, do realizador Jacques Demy; sexta é a vez de “Taxi Driver”, de Martin Scorsese; e sábado chega “My Fair Lady”, de George Cukor. Até ao final do mês de agosto, há espaço para outras longas metragens de sucesso como “Os Salteadores da Arca Perdida”, de Steven Spielberg, “Charlie e a Fábrica de Chocolate”, de Tim Burton; ou “Vertigo”, de Alfred Hitchcock, entre outros. A programação de agosto pode ser consultada aqui.