Vem aí uma visita noturna ao Parque Biológico da Serra da Lousã

No dia 14 de agosto, o Parque Biológico abre portas fora de horas para uma visita noturna.

Na segunda-feira, dia 14 de agosto, o Parque Biológico da Serra da Lousã abre portas aos visitantes a partir das 21h, para dar a conhecer os hábitos noturnos de todas as espécies do parque, com especial destaque para os animais notívagos como aves de rapina, ginetas, texugos ou raposas. “Estes animais encontram-se normalmente escondidos a dormir ao longo do dia e por isso a visita constitui uma oportunidade única de conhecer os exemplares”, lê-se em comunicado.

O Parque Biológico da Serra da Lousã tem como objetivo a promoção da biofilia e a sensibilização para a biodiversidade, e acolhe mais de 60 espécies de animais selvagens e da agro-pastorícia. Numa visita ao parque é possível observar veados, linces, aves de rapina, lobos, javalis, corços, cabras, vacas e ovelhas, e muitos outros.

O espaço integra ainda um Parque Selvagem, uma Quinta Pedagógica, zona museológica, um labirinto de árvores de fruto, uma unidade hoteleira – o Hotel Parque Serra da Lousã, e o Restaurante Museu da Chanfana.

As inscrições para a visita noturna são obrigatórias, podendo ser feitas através do telefone (915 361 527) ou e-mail ([email protected]) e os participantes devem fazer-se acompanhar de uma lanterna.