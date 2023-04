Vem aí uma visita guiada às gravuras rupestres de Longos Vales, em Monção

No próximo sábado, há uma visita guiada gratuita às gravuras rupestres de Longos Vales, em Moulães, no concelho de Monção, a propósito do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, comemorado na passada terça-feira. "O que nos dizem as pedras?" é o mote.

O programa em torno da arte rupestre, que é um símbolo da identidade da região, estando até associada a lendas e mitos locais, arranca às 9 horas, segundo informações da Câmara Municipal de Monção, que promove a iniciativa, com o apoio da Junta de Freguesia de Longos Vales.

A seguir, o destino é o povoado fortificado Castro de São Caetano, que tem as suas raízes na Idade do Ferro e está classificado como Monumento Nacional desde 1974.

Esta experiência focada no património não tem qualquer custo associado. É apenas necessária inscrição, por telefone (251 649 009) ou e-mail([email protected]).