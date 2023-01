Vem aí uma masterclass de cocktails com o bartender Heitor Marin, no Seen Lisboa

Brasileiro Heitor Marin, head bartender do Seen São Paulo, estará em Lisboa durante duas semanas e prepara-se para dar uma masterclass de cocktails aberta ao público, na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro.

Chegado há poucos dias de São Paulo, no Brasil, Heitor Marin prepara-se para conduzir uma masterclass de cocktails no bar do restaurante Seen, no nono andar do hotel Tivoli Avenida da Liberdade, em Lisboa. A iniciativa tem lugar no próximo dia 27 de janeiro (sexta-feira) às 16h30 e aceita inscrições até às 12h desse dia.

Heitor Marin, paulista de 34 anos, é head bartender do restaurante e bar Seen São Paulo, localizado no 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej, e está em Lisboa a convite do homónimo Henrique Oliveira, responsável pelo bar do Seen Lisboa. Com a aula, os participantes poderão experimentar a arte da mixologia e fazer quatro cocktails.

Durante uma hora e meia (das 16h30 às 18h), os participantes vão poder aprender a fazer quatro cocktails originais: o Liffey (inspirado no rio que atravessa Dublin, na Irlanda), o Dourado, o Daruma e o Gêmeos (este de uma coleção de cocktails criados em parceria com uma astróloga a partir dos traços de cada um dos signos).

Heitor Marin – que de resto já tinha estado no Seen Lisboa para dar formação à equipa de bar, aquando da abertura do espaço – tem 13 anos de experiência na área, entre bartending e consultorias, e variados prémios e participações em finais de competições internacionais. No Brasil, serve mais de nove mil cocktails por mês.

A masterclass com o head bartender custa 48 euros por pessoa e aceita reservas através do email [email protected], até ao meio-dia desta sexta-feira, 27. Os quatro cocktails vão estar disponíveis na carta do Seen e Sky Bar Lisboa até ao dia 2 de fevereiro.