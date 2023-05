Vem aí uma caminhada pelas paisagens do Vale do Tua (com almoço)

Caminhar pelo Vale do Tua, integrado no Parque Natural Regional do Vale do Tua, é o desafio lançado pela empresa Time Off aos amantes do pedestrianismo. Acontece no próximo dia 28 de maio (domingo) e inclui um almoço típico.

“Paisagem e natureza selvagem”, troços de calçada romana e “paisagens incríveis sobre o rio Tua”, é isto e muito mais que a Time Off promete dar a conhecer a quem se juntar à caminhada de dia 28 de maio. Será um percurso circular de 10 quilómetros (cerca de três horas), com ponto de encontro na aldeia de São Mamede de Ribatua, em Alijó. No final está prometido um almoço-convívio com prato típico.

O famoso Miradouro do Ujo, localizado do outro lado do rio, naquela terra em Alijó, é um dos pontos incluídos no percurso. Os interessados podem inscrever-se através dos contactos 918 813 459 e [email protected], pelo valor de 35 euros/pessoa que inclui o almoço, seguros e guias. Recorde aqui a reportagem da Evasões sobre os pontos de interesse do Parque Natural Regional do Vale do Tua.