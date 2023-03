Vem aí uma caminhada pela Serra do Alvão, com observação de aves

A 5 de março realiza-se um percurso pedestre pela serra transmontana do Alvão, durante a qual os participantes também poderão observar aves.

Vem aí uma caminhada com observação de aves na Serra do Alvão. A iniciativa tem lugar no próximo domingo, 5 de março, no âmbito da exposição “Os pássaros também têm frio”, em exibição na livraria Traga-Mundos, em Vila Real, até ao fim do mês, e vai ser levada a cabo pela loja de design e serigrafia Officina Noctua e pela Traga-Mundos.

A caminhada de oito quilómetros percorrerá uma parte da Serra do Alvão, no limite norte do respetivo parque natural. Além de atravessar as paisagens características da região, como zonas agrícolas, bosques e estepe, os participantes poderão ver aves como a cotovia-dos-bosques ou a ferreirinha, numa época propícia a rituais de acasalamento e em que se iniciam os movimentos migratórios.

Apesar de a primavera estar a chegar, é aconselhado vestuário e calçado adequado ao clima do alto da serra. O percurso também inclui a travessia de dois pequenos cursos de água. É recomendado o uso de bastões de caminhada, assim como binóculos ou equipamento fotográfico.

Com três horas e meia de duração, é conveniente que cada participante na caminhada leve consigo água e comida. No final, poderão optar por almoçar na Tasquinha da Alice, no Bobal, e apreciar a gastronomia da região.

Para organizar o transporte de todos os participantes, haverá dois pontos de encontro: na Officina Noctua, em Amarante, e na Traga-Mundos, em Vila Real, ambas às 8 horas. Quem estiver mais

próximo do Bobal pode optar por ir ter à antiga casa da Guarda Florestal, a dois quilómetros desta localidade.

A caminhada pela Serra do Alvão fica pelo preço de 20 euros por pessoa (inclui seguro de acidentes pessoais, mas não o almoço). O número de participantes é limitado.