Vem aí uma caminhada fotográfica pelas ruas de Beja

A terceira caminhada do ciclo Passeios Luminosos será guiada pelo fotógrafo António Cunha - apontado como um dos melhores fotógrafos alentejanos a captar as suas paisagens -, no próximo dia 22 de janeiro, pelas ruas de Beja.





“Beja à la minute: caminhos da imagem e de um fotógrafo” é o tema da terceira caminhada da presente edição do Passeios Luminosos, um ciclo de caminhadas que “promovem a descoberta de Beja, em contexto urbano e rural, à boleia de artistas e investigadores de diversas áreas e disciplinas”, lê-se em comunicado.

A caminhada será guiada pelo fotógrafo bejense António Cunha, que se dedica a esta área desde 1980 e tem desenvolvido trabalhos em torno da história, etnografia, arqueologia e fotojornalismo, com presença em várias publicações. Além da arte de fotografar, durante o passeio, os participantes falarão também sobre a história local.

O ponto de encontro é na Praça da República, às 10h30, e as inscrições (através dos contactos [email protected] / 284 311 913) são limitadas a 30 pessoas por caminhada. Todas as máquinas fotográficas são bem-vindas. O ciclo começou em outubro de 2022 e vai estender-se até dezembro, com 15 passeios guiados.