Vem aí um passeio de três dias, pelo Vale do Côa, em carros clássicos

Sabugal, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa são alguns dos lugares a visitar, num passeio turístico de automóveis clássicos que conhece a primeira edição já nesta sexta-feira e se prolonga até domingo.





A cultura, a gastronomia e as paisagens de cada município vão estar em foco no evento Ribacôa Clássicos, um projeto do ator Telmo Ramalho que dá a conhecer a região do rio Côa, a bordo de um carro clássico, por estradas nacionais e municipais, ao longo de três dias.

“Sou natural de Figueira de Castelo Rodrigo e tenho um canal de YouTube – O Carburador – em que demonstro o meu gosto por automóveis clássicos. E porque não juntar as duas paixões e dar a conhecer o melhor do interior de Portugal a outras pessoas, nestes fascinantes carros de outras épocas?”, questiona Telmo Ramalho, citado em comunicado.

Visitas a museus, miradouros, castelos e centros históricos, mostras de produtos regionais, provas de vinhos, contacto com burros mirandeses e outras experiências constam do programa, organizado pelo canal de Youtube Carburador e pela Associação Territórios do Côa ADR.

O passeio Ribacôa Clássicos, centrado no vale do Côa e nas povoações em redor, começa onde nasce o rio (Sabugal) e acompanha o seu percurso até à foz (Vila Nova de Foz Coa). No evento, sujeito a inscrição por e-mail ([email protected]), podem participar automóveis matriculados até dezembro de 1995.