Braga recebe mercado com criações portuguesas e atividades para a família

Moda, joalharia, cosmética, arte e decoração são áreas em destaque na segunda edição do Mercado do Castelo, agendada para o fim de semana de 26 e 27 de novembro, na Reitoria da Universidade do Minho, em Braga. Aos produtos de criadores nacionais juntam-se comida, bebida e atividades para crianças.

“O Mercado no Castelo pretende dar visibilidade a marcas portuguesas e apoiar o empreendedorismo de muitos jovens empresários, com uma aposta clara na sustentabilidade e na compra inteligente e consciente através da venda de artigos duráveis e produzidos em condições justas”, lê-se em comunicado sobre o evento, com organização de Rita Bastos Machado e Ana Ribeiro.

Entre as marcas representadas contam-se a Hurricane, do manequim Francisco Faria, dedicada aos chapéus; a Quintal de Flor, de peças de cerâmica feitas por artesãos nacionais a partir de desenhos da fundadora, Lara de Sousa Dantas, em homenagem ao avô António; ou a Wayz, de sapatilhas produzidas em Portugal com materiais amigos do ambiente. A joalheira Carolina Curado, natural de Braga, mas a residir em Lisboa, também tem presença confirmada no Largo do Paço.

Os visitantes encontram ainda, no espaço abrangido pelo mercado, uma zona de alimentação com espaço para cozinha ao vivo e outra dedicada aos mais novos, com oficinas de artes e leitura de histórias. No primeiro dia, sábado, o horário estende-se das 10 às 20 horas, sendo encurtado para as 18 horas no domingo. A primeira edição teve lugar em julho, no Castelo do Bom Jesus.