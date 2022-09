Vem aí um fim de semana de fitness, ioga e massagens gratuitas de norte a sul

Os Satsanga Spa & Wellness dos hotéis Vila Galé e o Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman vão ter uma série de atividades gratuitas no fim de semana de 16 a 18 de setembro, no âmbito do World Wellness Weekend.





Aulas de fitness ao ar livre, ioga e alongamentos, massagens e até workshops para aprender a fazer massagens e a meditar estão entre as atividades gratuitas que terão lugar nos Satsanga Spa & Wellness, a marca de spas dos hotéis Vila Galé, e no Spa Vinothérapie Caudalie do The Yeatman, hotel de luxo em Vila Nova de Gaia. A iniciativa insere-se no World Wellness Weekend que se celebra em 140 países em simultâneo “para promover a saúde e alertar para a importância de um estilo de vida mais saudável”.

Segundo comunicado do grupo Vila Galé, as atividades são gratuitas, mas acessíveis mediante inscrição prévia e limitadas ao número de vagas. No Vila Galé Collection Braga, no Vila Galé Serra da Estrela e no Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão) haverá aulas de hidroginástica. Já nos hotéis Vila Galé Collection Douro, Douro Vineyards, Clube de Campo (Beja), Cerro Alagoa (Albufeira), Tavira e Albacora será possível participar em workshops de automassagem, esfoliação e alongamentos.

No Vila Galé Coimbra, por sua vez, será possível aos participantes experimentar shiatsu, enquanto nos hotéis Vila Galé Porto, Ericeira, Estoril, Cascais, Collection Palácio dos Arcos, Ópera e Vila Galé Évora estarão disponíveis diferentes tipos de massagens. Na Madeira, no Vila Galé Santa Cruz, os participantes poderão aprender a fazer esfoliantes caseiros. Os detalhes das atividades, bem como as localizações e horários disponíveis, estão disponíveis para consulta e reserva neste website, onde é possível fazer as marcações.

No The Yeatman, a adesão do spa ao World Wellness Weekend traz atividades ligadas ao bem-estar do corpo e da mente, como ioga, meditação, ai-chi e taças tibetanas. No final de cada atividade, será possível desfrutar de uma seleção de chás, sumos detox e fruta fresca. o spa vai disponibilizar ainda dois tratamentos (pagos): a Massagem Ayurvédica de 60 minutos (disponível também ao longo do mês de setembro, por 120 euros), e o Diagnóstico de Pele com scanner última geração Caudalie (avaliação oferecida).

Segundo comunicado do hotel, “cada sessão do programa de atividades tem o preço simbólico de 25 euros, sendo que os fundos angariados serão doados a uma instituição de solidariedade social”. “Para hóspedes nesse fim de semana, a entrada ao programa é livre”, mas “tanto para hóspedes como para clientes do spa, a reserva é obrigatória, com marcação sujeita a disponibilidade”.