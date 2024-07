Vêm aí três dias de festa na Casa-Museu Egas Moniz, em Estarreja

Este fim de semana, a iniciativa "Há Festa na Quinta" celebra o 56º aniversário da Casa-Museu Egas Moniz com mais de uma dezena de atividades culturais e de lazer, de entrada livre. O programa inclui visitas encenadas à antiga habitação do Nobel da Medicina e uma oficina de escrita de canções com Luísa Sobral.

De 12 a 14 de julho, a Quinta do Marinheiro, em Avanca, Estarreja, abre os seus portões a famílias e visitantes de todas as idades para um fim de semana de celebração dos 56 anos da abertura da Casa-Museu Egas Moniz, com mais de uma dezena de atividades de entrada livre.

A iniciativa “Há Festa da Quinta” está ainda inserida no programa comemorativo do 50º aniversário do nascimento no neurocientista, cuja personalidade “carismática” inspira o ambiente festivo do evento. “No tempo de Egas Moniz, a Quinta do Marinheiro era uma festa. Sempre que ele chegava a Avanca para as férias de verão, a quinta ganhava vida.”, lê-se em comunicado.

Durante os três dias de festa haverão visitas encenadas à casa onde nasceu e viveu o único Prémio Nobel português da Medicina (em 1949), e onde se mantêm ainda o ambiente e os objetos quotidianos do tempo do professor. A primeira encenação está marcada para dia 12 às 18h30, com reposição no dia 13, às 11h e 17h, e dia 14, às 14h30 e 17h30. Com um limite de 15 participantes por visita, as inscrições podem ser feitas neste formulário.

No sábado, a compositora Luísa Sobral orienta uma oficina de escrita de canções, destinada a quem já escreveu letras (ainda que não de forma profissional) e é capaz de se acompanhar por um instrumento. As inscrições são limitadas a 10 participantes. No domingo, a artista volta à Quinta do Marinheiro para uma sessão de leitura e música.

Em permanência durante o dia de sábado e domingo (das 11h às 19h), o Espaço Criança proporciona atividades lúdicas como modelagem de balões, tatuagens, atelier de construção de pasta de sal colorida e insufláveis. Concertos e espetáculos de dança e circo são outra vertente do programa, que conta ainda com uma noite de observação astronómica, uma quinta de animais, stand up paddle e jogos tradicionais.