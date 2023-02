Vem aí o Tua Walking Festival: caminhadas que valorizam a região

Com percursos pedestres como ponto de partida, o Parque Natural Regional do Vale do Tua recebe festival que pretende dar visibilidade à paisagem, património e tradição do território.

Ao longo do ano, durante um fim de semana, cada um dos cinco concelhos que integram o Vale do Tua (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) é palco das atividades do Tua Walking Festival. Foi em 2019 que a ideia foi concebida, mas devido à covid-19 não foi possível colocar em prática – até agora, precisamente no ano em que o parque assinala uma década de vida. O projeto foi melhorado, de forma a tornar as comemorações deste aniversário mais significativas.

Segundo Artur Cascarejo, diretor do Parque Natural Regional do Vale do Tua, “tendo como ponto de partida a realização de uma caminhada, num dos percursos pedestres homologado, [esta] é a forma de promover o turismo sustentável, juntando a paisagem à atividade desportiva, ao património e cultura, à gastronomia e aos vinhos, a toda a economia local”. Acrescenta ainda que foram criadas “infraestruturas, estruturámos o produto, temos todas a condições para o promover. Com este festival, que propõe sempre um fim de semana de atividades, queremos habituar as pessoas a vir e ficar no Tua, pelo menos dois dias”.

O Tua Walking Festival foi desenhado pela empresa de turismo de natureza PortugalNTN, em colaboração com os municípios envolvidos. Domingos Pires, responsável pela PortugalNTN, refere que em cada concelho procurou-se envolver atividades que acrescentem valor à região.

Este ano, o festival começa em Vila Flor, nos dias 11 e 12 de março. No primeiro dia, vai realizar-se um seminário sobre o pedestrianismo no ordenamento e promoção dos territórios. A caminhada está marcada para o dia 12, em Vilarinho de Azenhas, onde será inaugurado o Centro de Interpretação Tua Natureza.

No fim de semana de 29 e 30 de abril, é a vez do município de Murça. Para o primeiro dia de atividades está prevista uma promoção dos produtos locais, como o azeite, vinho e doces. No dia 30 decorre a caminhada, uma Pequena Rota onde é possível estar em contacto com as comunidades locais. Carrazeda de Ansiães recebe a iniciativa a 20 e 21 de maio. As atividades planeadas pretendem acrescentar valor ao potencial natural e paisagístico do território, promovendo o que é típico da região, como a maçã, o vinho e o azeite.

Durante o verão, o Tua Walking Festival não acontece, retomando a 23 e 24 de setembro, em Mirandela. No primeiro dia, perspetivam-se atividades relacionadas com o astroturismo. No domingo 24, a caminhada integra a Feira de Produtos Locais, em Abreiro. O evento despede-se a 7 e 8 de outubro, em Alijó. O município pretende envolver os visitantes em workshops, como o saber fazer da aldeia e o teatro, assim como visitas guiadas. Ocorrendo em fins de semana da “época baixa”, o Tua Walking Festival apresenta-se como uma tentativa de combate à sazonalidade característica da procura turística.