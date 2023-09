Vem aí festa com vinho, comida e música no Morgado do Quintão, em Lagoa

No próximo dia 7 de outubro (sábado), o Morgado do Quintão, em Lagoa, volta a abrir as portas aos enófilos e não só, em mais uma edição da Open House - Harvest Party. Vinho, música e porco no espeto farão parte da programação.





Vinhos algarvios, cozinha local, folclore algarvio e atuações musicais prometem animar a nova edição da Open House – Harvest Party do Morgado do Quintão, produtor vinícola sediado em Lagoa, no Algarve. A iniciativa acontece no próximo sábado, 7 de outubro, a partir das 18h e até às 02h. Há bilhetes à venda online.

“Com a serra de Monchique como pano de fundo, o Morgado do Quintão dá as boas-vindas a a todos os curiosos e amantes do vinho, famílias e amigos que desejam vivenciar a cultura da região e usufruir de um momento especial junto das vinhas mais antigas do Algarve”, lê-se em comunicado. A intenção é também “assinalar o final de mais uma vindima e festejar as raízes da tradição vitivinícola”.





Da programação farão parte duas provas vínicas dedicadas à casta Negra Mole – a mais identitária da região algarvia -, uma atuação do Rancho Folclórico de Estômbar e Parchal, e um concerto do músico Janeiro, que tão bem representa a nova geração de artistas portugueses. Este momento terá lugar ao início da noite em torno da oliveira milenar do jardim da casa principal.

No final da noite, entrará em cena o DJ Rykardo, “um colecionador eclético que combina no seu set jazz, funk, hip hop, soul, ritmos africanos, cubanos e brasileiros, e Sandra Baldé, também conhecida como Umafricana, que promete ritmos quentes perfeitos para aquecer a dança sob as estrelas”, anuncia ainda o Morgado do Quintão.

Os bilhetes estão à venda online pelo valor de 40 euros (inclui dois copos de vinho e um petisco) ou 20 euros, para os residentes na zona de Lagoa. Também pode ser comprados no local, no dia do evento. O Morgado do Quintão, propriedade vitivinícola fundada pelo Conde de Silves em 1810, mantém-se na mesma família há várias gerações, hoje sob a liderança dos irmãos Filipe e Teresa Caldas de Vasconcellos.