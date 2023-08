Vem aí a nova edição da Feira Farta, na Guarda, com produtos locais

Artesanato produtos hortícolas, fruta, mel e doçaria local são alguns dos pratos em destaque na 7.ª edição da Feira Farta, que decorrerá no largo do Mercado Municipal da Guarda nos dias 9 e 10 de setembro.

A 7.ª edição da Feira Farta vai tomar conta do largo do Mercado Municipal da Guarda nos próximos dias 9 e 10 de setembro, numa iniciativa que contará com a participação de mais de 400 produtores sediados nas 43 freguesias do concelho, anunciou esta segunda-feira à Lusa o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa. O objetivo da iniciativa é “valorizar as freguesias e divulgar os produtos locais”.

O certame vai ter lugar no Jardim José de Lemos, especificou o autarca, com uma mostra do “que há de mais genuíno” no território. “Da cestaria à tapeçaria, aos produtos hortícolas. Da fruta da época ao mel, ao azeite e doces típicos. E tantos outros produtos que vão estar à venda”, apontou. Sérgio Costa evidenciou ainda a participação da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior e a presença de sete bairros da cidade e da Associação Acriguarda, que vão “apresentar ementas com petiscos e pratos típicos da região, com destaque para a carne da raça autóctone, a vitela jarmelista”.

O programa da Feira Farta inclui animação pelas associações culturais e grupos do concelho e alguns espetáculos musicais. No dia 9 de setembro, sábado, sobem ao palco os DAMA e no dia seguinte será a vez do guardense Filipe Nunes, que assinala 25 anos de carreira, e de Toy, que irá encerrar o certame. O autarca estimou que, tendo em conta a afluência de 2022, “possam passar pela Feira Farta cerca de 10 mil pessoas”. “São muitas as pessoas que nos visitam de todo o concelho e um pouco de toda a região”, sustentou o autarca.