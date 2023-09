Veggie Fest regressa em outubro, com showcookings, palestras e um mercado

A saúde mental é um dos focos da próxima edição do Veggie Fest, a decorrer de 22 a 24 de outubro, no Shopping Cidade do Porto. A programação deste evento, focado no vegetarianismo e na sustentabilidade, inclui ainda showcookings, palestras, conversas e um mercado com marcas portugueses e estrangeiras. A entrada é gratuita.

Veggie Restart é o mote da próxima edição do Veggie Fest Portugal, agendado para os dias 22, 23 e 24 de outubro, no Shopping Cidade do Porto. O evento, dedicado ao vegetarianismo e sustentabilidade, acontece numa altura de recomeço do ano letivo e regresso ao trabalho, pelo que a programação vai incidir em dicas saudáveis relacionadas com a alimentação, mas também com a saúde mental. Aprender a lidar com a ansiedade e depressão, gerir as refeições familiares na agitação do dia-a-dia, como suplementar défices nutritivos e até como comer comfort food de qualidade são alguns dos temas das várias atividades e iniciativas do festival.

Distribuídos pelos pisos do Shopping Cidade do Porto, vão estar 40 expositores e marcas portuguesas, focados no vegetarianismo e na economia circular. Haverá desde opções doces ou salgadas, como alheiras veganas, café, chás, infusões e temperos. Também está previsto um Eco Market, onde os visitantes poderão conhecer projetos nacionais e internacionais, de vestuário e acessórios, produtos de lifestyle ecológicos, cosmética natural e higiene pessoal, decoração, suplementos nutricionais, alimentação biológica e saudável, entre outros.

Os três dias do evento iniciam-se com atividades que promovem a prática do exercício físico, contando com aulas abertas de ioga, tai-chi e pilates, entre outras modalidades. O Veggie Fest Portugal acontece no fim de semana de 22 a 24 de setembro, das 10h às 22h. A entrada é gratuita.