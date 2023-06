Vagos Sensation Gourmet junta chefs Michelin e pescadores na Praia da Vagueira

Com homenagem a Maria de Lourdes Modesto, a oitava edição do festival arranca a 30 de junho em Vagos. Workshops, showcooking e degustações fazem parte do programa, que junta chefs Michelin, pescadores e cozinheiros locais.

Na sua oitava edição, o Vagos Sensation Gourmet tem como mote “O receituário e a Rota dos Descobrimentos” e presta homenagem a Maria de Lourdes Modesto, figura incontornável da cozinha tradicional portuguesa. Durante três dias, entre 30 de junho e 2 de julho, o festival gastronómico volta a assentar arraiais na Praia da Vagueira e junta chefs nacionais e internacionais – alguns destes parte da constelação Michelin – pescadores e cozinheiros amadores locais.

Workshops, sessões de showcooking, degustações, palestras, provas comentadas e música ao vivo fazem parte da programação da iniciativa, que tem entrada gratuita no recinto. Ainda assim, os workshops requerem inscrição prévia e para poder usufruir das experiências e dos petiscos preparados pelos chefs no evento, há que comprar o kit de seis euros, que inclui um copo de prova e um garfo.

Michel Van Der Kroft (do restaurante ‘T Nonnetje, nos Países Baixos), Javi Olleros (El Culler de Pau, Espanha) e António Loureiro (A Cozinha por António Loureiro, em Guimarães) são alguns dos chefs com casas Michelin presentes no certame. A estes juntam-se nomes como Rodrigo Oliveira (novo jurado do concurso Masterchef Brasil), Jeferson Dias (recém-eleito Chef Cozinheiro do Ano 2023), Ann Kristin e Joana Barrios, entre outros. Saiba mais sobre a edição deste ano aqui.