Usufruir dos benefícios do iodo, na piscina do Hotel Solverde, em Gaia

A dois passos da praia, a piscina exterior do Hotel Solverde Spa & Wellness Center é uma alternativa para quem se quer banhar em água do mar, mas prefere fazê-lo sem a agitação das ondas. O acesso à piscina permite ainda aceder ao spa.

A proximidade do Atlântico traz a maresia à piscina exterior do Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em Vila Nova de Gaia, junto à praia da Granja, já a caminho de Espinho. Mas a ligação ao mar não está apenas no aroma. A própria piscina é de água salgada, vinda diretamente do oceano, e está sempre a uma temperatura que ronda os 26 graus.

É, assim, uma excelente alternativa para os banhistas que preferem as águas calmas às ondas incertas do mar, mas com os benefícios do iodo, e ficar resguardados das frequentes nortadas.

Para quem não está hospedado no hotel, o acesso à piscina faz-se por 40 euros. Por este preço, pode usufruir-se do espaço o dia inteiro, com direito a espreguiçadeira, guarda-sol e toalha. Além disso, tem-se direito a aceder ao spa, incluindo a sauna e o banho turco.

Quem quiser aproveitar ainda mais todas as valências do espaço, tem disponível um circuito de hidroterapia (numa piscina aquecida com jactos direcionados para diferentes partes do corpo) por 22 euros; hidroterapia orientada, com técnicas de tratamento com acompanhamento profissional em meio aquático marinho, por 35 euros. Outro tratamento é o de envolvimento corporal de algas (método que promove a redução da celulite e flacidez e o tratamento de certas patologias, por 85 euros). Os tratamentos mais caros são o adelgaçante, reafirmante e anti-celulítico, com massagem (110 euros), ou esfoliação, envolvimento e massagem (130 euros).

No restaurante/bar Coffee Shop, que funciona no recinto da piscina apenas até ao fim de agosto, podem encomendar-se algumas refeições ligeiras, com a assinatura do chef Pinto.