Uma série documental sobre Star Wars e outras sugestões televisivas

Festa da flor da Madeira

Dia 30 | RTP1 | 14h15

A grande festa daquela região autónoma, que este ano se realiza até 21 de maio, conta com o seu lugar no canal público. Este ano, a típica celebração custa à volta de 940 mil euros, o orçamento mais elevado de sempre.

A Porquinha Peppa

Dia 1 | Panda+

A Porquinha Peppa, sua família e amigos vivem novas aventuras, que provam que há diversão escondida e muitas coisas para aprender. Peppa adora saltar em poças de lama com o irmão George e os pais. Suzy Sheep é a sua melhor amiga e o seu brinquedo favorito é o urso Teddy.

Especial África

Dia 1 | Odisseia | 16h00

Especial dedicado ao continente africano para ver a partir de 1 de maio, sempre às 16 horas. São mais de 25 horas de conteúdos sobre a vida animal, que arrancam com “Predadores de África”, que proporciona uma perspetiva da vida íntima dos predadores mais proeminentes de África à medida que enfrentam as suas lutas diárias. No dia 2, estreia a segunda temporada da série documental “Centro de resgate em Malaui”, que acompanha o trabalho da veterinária americana Amanda Salb. “A grande migração” irá preencher as quartas-feiras a partir de 3 de maio e consiste de um testemunho de um dos mais imponentes espetáculos naturais do mundo, uma das maiores migrações de mamíferos na Terra que acontece no Serengeti, na África Ocidental.

Negócio Fechado

Dia 4 | AMC Break | 12h45

A Gallery 63 de Atlanta é uma das leiloeiras mais conhecidas dos Estados Unidos, um verdadeiro mundo de tesouros e artigos excêntricos. Esta série acompanha Paul Brown, o proprietário, e a sua equipa de pesquisadores e avaliadores especializados enquanto procuram maravilhas. Descobrem-se os antecedentes históricos dos artigos e veem-se como raridades invulgares da América são leiloadas.

Interior Design Masters

Dia 4 | Casa e cozinha | 22h00

Estreia da segunda temporada do concurso em que o melhor de dez designers amadores ganha um contrato comercial. A maior novidade é o apresentador, o comediante Alan Carr. Para ver de segunda a sexta-feira, sempre às 22 horas.

Especial Interrogatório

Dia 4 | AMC Crime | 21h45

Especial composto por “Segredos dos interrogatórios” e “Sala de interrogatórios”, duas séries que dão a conhecer interrogatórios realizados entre a polícia

e suspeitos. Que métodos são utilizados para obter uma confissão? Quais são os sinais indicadores de que alguém está a mentir? Estas são algumas das questões que e desvendam durante os 30 episódios que compõem este especial.

Viagem a Portugal

Dia 4 | RTP1 | 22h30

A viagem a Portugal de Fábio Porchat, inspirada na obra de José Saramago. O brasileiro calça as botas do escritor português e começa uma incursão pelo nosso país com os pés em Espanha e a cabeça em Portugal. E a seguir? Gaitas de foles mirandesas, uma aldeia mágica, a D. Maria São Romão, bagaços vários, um cemitério, variadíssimas igrejas, uma cabra em Porca de Murça, etc. Em Amarante, um doce de cariz questionável e um almoço com um escritor de talento inquestionável. E mais umas quantas paragens.

STAR WARS: A saga que mudou a História

Dia 4 | Canal História | 20h00

Tempo para recordar os filmes concebidos por George Lucas como símbolo de toda uma galáxia. A série documental viaja à época das primeiras filmagens – cujo orçamento foi muito apertado -, mostra imagens de bastidores e transmite entrevistas com o elenco e a equipa técnica que deram forma à saga.