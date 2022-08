Uma piscina arco-íris no Restelo aberta a todos, na Impact House

O jardim com piscina a preço acessível tem levado banhistas ao espaço recente do Restelo, mas há mais para conhecer na Impact House, que junta restaurante, café e hostel, apoiada em práticas sociais e ambientais.

Tudo começou há sete anos, quando Diogo Areosa e Rita Marques deixaram as áreas do Turismo e da Gestão para fundar a ImpacTrip, projeto de turismo responsável ligado a ações de voluntariado, missões sociais e amigas do ambiente. A vertente de hostel, com a Impact House, chegou em 2017, primeiro numa morada na Estrela, passando há dois anos para uma nova morada, dando nova vida a uma antiga casa de família no Restelo, devoluta há vários anos.

Com a mudança de bairro chegaram novas vertentes. Além das 46 camas em dormitório ou quartos isolados, a Impact House junta agora restaurante e cafetaria com esplanada, biblioteca de troca de livros, uma zona que aposta na troca de roupa – peça por peça -, loja social onde não faltam produtos ecológicos e, claro, a piscina exterior aberta a hóspedes e público em geral.

Com doze metros de comprimento e um arco-íris pintado a meio da piscina, fica situada num jardim onde não faltam espreguiçadeiras, wc com chuveiro, palmeiras, acabateiros, cedros e hortênsias. Das 10h às 20h, o acesso custa dez euros aos dias da semana e 15 no fim de semana, sendo importante reservar primeiro, já que a capacidade para não-hóspedes é de 25 banhistas.

A sensibilização social e ambiental está presente em todas as vertentes, da combustão aos painéis solares, transformação de beatas em energia, desperdício zero na cozinha, uso de produtos frescos de projetos como a Fruta Feia e a Semear, associação que integra pessoas com deficiência na agricultura. Ainda, a promoção da vida saudável faz-se com massagens feitas por cegos, sessões de ioga para bebés e aromaterapia. “Costumo dizer que somos ativistas, mas civilizados. Não impomos nada. A intenção é sensibilizar”, explica Diogo.