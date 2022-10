Uma mão-cheia de filmes para ver em casa, neste feriado

Saiba que filmes vão ser transmitidos os canais por Cabo, durante o feriado de 1 de novembro.

O AMOR NÃO TIRA FÉRIAS

Dia 01/11 | AMC | às 16H40

Cameron Diaz e Kate Winslet encabeçam o elenco desta comédia romântica sobre duas mulheres que decidem mudar de ares e refletir sobre as suas vidas. Amanda Woods dirige uma empresa de sucesso em Los Angeles e acaba de descobrir que o homem com quem vive é infiel. Do outro lado do Atlântico, Iris Simpkins está apaixonada por um homem que vai casar-se com outra. Também com Jude Law e Jack Black.

ESPECIAL DANIEL CRAIG

Dia 01/11 | Hollywood | às 17H15

No primeiro dia do mês, Daniel Craig toma conta do Hollywood com quatro filmes para conhecer o agente secreto mais famoso da história do cinema. Começa às 17h15 com “007 – Casino Royale”, em que James Bond terá de defrontar um banqueiro financiador de terroristas num jogo de póquer no casino homónimo, em Montenegro. O especial segue com “007 – Quantum of solace”, às 19h40: com “007 – Skyfall”, pelas 21h30; e termina com “007 Spectre”, com início marcado para as 24h0.

EU, FRANKENSTEIN

Dia 01/11 | AXN Movies | às 19H40

Victor Frankenstein, médico do século XIX, vive obcecado pela ideia da génese da vida e da capacidade de ressuscitar os mortos. As suas experiências científicas levam-no a criar um ser feito a partir de fragmentos de cadáveres humanos. Quase dois séculos passados, essa criatura solitária e menosprezada por todos continua à deriva, numa busca pelo seu lugar no mundo. Quando descobre que vários outros seres monstruosos se preparam para extinguir a raça humana, ele vê-se a braços com algo com que nunca esperaria: a defesa daqueles que sempre o quiseram destruir. De Stuart Beattie, com Aaron Eckhart e Yvonne Strahovski.

O PIANISTA

A história verídica de um herói

Dia 01/11 | FOX Movies | às 21h15

Adaptação da autobiografia “The pianist: The extraordinary true story of one man’s survival in Warsaw, 1939-1945”. Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), um pianista judeu polaco, vê Varsóvia mudar gradualmente quando a Segunda Guerra Mundial começa. Ele é forçado a entrar no gueto da cidade, mas é depois separado da família durante a Operação Reinhard. Desde então, até ao momento em que os prisioneiros do campo de concentração são libertados, esconde-se em vários locais entre as ruínas. De Roman Polanski. Vencedor de três Oscars.

QUATRO IRMÃOS

Dia 02/11 | FOX Movies | às 23h00

Quando uma mãe adotiva (Fionnula Flanagan) que vive no centro da cidade de Detroit é assassinada num assalto, quatro das suas crianças adotadas suspeitam que este não foi um crime aleatório. Jack (Garrett Hedlund), ex-fuzileiro naval, Angel (Tyrese Gibson), jogador de hóquei, Bobby (Mark Wahlberg) e o marido e pai Jeremiah (André Benjamin) vão à caça do criminoso, Victor Sweet (Chiwetel Ejiofor), enquanto são seguidos pelos polícias locais. Realização de John Singleton.