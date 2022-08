Um parque de campismo em harmonia com a paisagem, no Alto Alentejo

Natureza e conforto andam de mãos dadas no Gavião Nature Village, um parque de campismo de quatro estrelas, no distrito de Portalegre, onde se descansa em tendas de glamping de diversas tipologias e em “cork shelters”.

A serenidade alentejana é o cartão-de-visita do Gavião Nature Village, um projeto focado no glamping, aberto há cerca de um ano, na freguesia de Cadafaz. A ideia partiu de quatro sócios que idealizaram um espaço em harmonia com a paisagem, que ajudasse a potenciar aquilo que a região tem para oferecer, como as Arribas do Tejo, o Castelo de Belver, a praia fluvial do Alamal, o Museu do Sabão e o Museu das Mantas e Tapeçarias.

Desta forma, foram criadas 12 tendas de glamping e dez cork shelters (abrigos de cortiça), direcionados sobretudo para famílias e grupos de amigos. As tendas, que ali oferecem todas as comodidades de um quarto de hotel, dividem-se nas tipologias “tenda familiar” (com uma cama de casal e um beliche), “tenda amigos” (com quatro camas individuais) e “escapadinha romântica” (com uma cama redonda voltada para a vinha). Todas têm instalações sanitárias privativas, ar condicionado, televisão, minibar, cofre, chaleira e wi-fi. Já os cork shelters são uma espécie de bungalows para duas, quatro ou oito pessoas, onde também existe uma área mais convivial, com mesa e cadeiras.

Há piscina exterior, animais que os mais pequenos podem alimentar (é o caso do cabrito Ruca, da cabrita Rosita e da porca Pepa), e horta, de onde saem alguns produtos biológicos para abastecer o restaurante Cadafaz. Ali, cozinheiras honram a herança gastronómica da região em pratos com um suave toque de modernidade, como perdiz de escabeche; farinheira frita, maçã caramelizada e compota de vinho; e secretos de porco preto com migas de bolotas.

Outra das facetas do projeto é o centro de bem-estar, onde os hóspedes encontram o hamman, a sauna e a hidromassagem, bem como massagens e tratamentos de rosto.

PRAIA FLUVIAL DO ALAMAL

Encontra-se nas margens do Rio Tejo, e faz parte de um complexo de lazer que para além de infraestruturas de apoio à zona balnear, inclui também um Centro de Aventura que oferece diversas atividades como rappel, slide, ou passeios de barco e canoa. Do seu areal observa-se, no topo de uma colina, o castelo de Belver.