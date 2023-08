Um livro de receitas para comer bem e em família

Carolina Almeida, autora de “Comida de bebé”, um site de alimentação infantil, lançou um livro homónimo para tentar descomplicar as horas das refeições.

Numa tentativa de “ajudar a quebrar este paradigma da alimentação infantil de que bebés e crianças têm de comer diferente dos adultos”, Carolina Almeida reuniu em “Comida de bebé” mais de 50 receitas nutritivas e equilibradas, e de fazer salivar qualquer adulto.

Trata-se do primeiro livro de Carolina Almeida, autora do site Comida de Bebé, dedicado à alimentação infantil. Lançou-o durante a pandemia, com o objetivo de partilhar o conhecimento adquirido com outras mães e pais, durante cursos e oficinas de culinária realizados além-fronteiras. Agora surge o livro homónimo, onde a autora partilha receitas, mas também uma lista de ingredientes úteis para ter por casa, quais os produtos que se devem evitar na alimentação infantil e ainda conversões e substituições.

Quanto às receitas, pensadas para serem fáceis de preparar e, muitas vezes, de congelar, há um pouco de tudo, entre propostas com carne, peixe e vegetarianas – que podem ser tornadas veganas, omitindo ou trocando algum ingrediente -, usando produtos fáceis de encontrar em supermercados e lojas a granel. É o caso da fruta, dos frutos secos, das farinhas de espelta, aveia ou trigo-sarraceno, cereais integrais, bebidas vegetais, leguminosas, sementes e especiarias.

Devidamente organizadas pelos capítulos “Pequenos-almoços”, “Sopas”, “Almoços e jantares”, “Acompanhamentos” e “Lanches e snacks” descobrem-se propostas como o queijinho de fruta caseiro, papa de cevada, banana e maracujá, sopa cremosa de bróculos, arroz de pato colorido, douradinhos caseiros, mac and cheese de abóbora (ver receita nesta página), puré de millet e couve-flor, dónutes de cenoura e chocolate, bem como panquecas e muffins. Afinal, “comer melhor não tem de ser difícil”.

“Comida de Bebé”

de Carolina Almeida

Arena

168 páginas

PVP: 18,45 euros

Uma receita: mac and cheese de abóbora

Ingredientes:

300 g de massa cotovelinho; 280 g de abóbora hokkaido ou cabaça sem sementes; 1/2 alho-francês; 2 colheres (sopa) de azeite; 2 colheres (sopa) de farinha de aveia; 1 chávena de bebida vegetal; 1 chávena de mozarela ou mozarela vegan; 2 colheres (sopa) de levedura nutricional (opcional); pão ralado q.b.; sal q.b.; pimenta preta q.b.; noz-moscada q.b.

Preparação:

Bechamel de aveia: aquecer a bebida vegetal sem ferver. Reservar. Num tacho, aquecer o azeite. Acrescentar a farinha e misturar até formar massa. Quando sentir aroma de farinha cozinhada, adicionar a bebida vegetal lentamente e misturar até obter a consistência de um creme. Temperar com o sal, pimenta e noz-moscada e retirar do lume. Reservar. Para a massa: pré-aquecer o forno a 180ºC.Cortar o alho-francês e a abóbora. Refogar o alho-francês com um fio de azeite. Quando estiver macio, adicionar a abóbora e 30 a 60 ml de água. Cozer até a abóbora estar macia. Coar e reservar. No tacho em que cozeu a abóbora, cozer a massa. Adicionar a abóbora ao molho bechamel e triturar com varinha mágica. Acres-centar o queijo e a levedura nutricional ao molho e misturar bem. Adicionar a massa ao molho e envolver. Transferir a massa para uma assadeira e polvilhar com o pão ralado. Gratinar 20 a 30 minutos.