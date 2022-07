Um livro com histórias e dicas para quem gosta de caminhar

Escrito com precisão e clareza, baseado em estudos científicos e histórias pessoais, “O poder de caminhar”, de Quirino Tomás, é muito mais do que um simples guia para caminhadas na natureza.

O mundo é movimento”, começa por escrever Quirino Tomás, dando o mote para uma reflexão aprofundada e muito pessoal sobre o ato de caminhar. O autor dá-se a conhecer nas suas próprias palavras. Escuteiro em criança e na adolescência, explica que foi nessa época que aprendeu “valores fundamentais” com o objetivo “de criar um mundo melhor, uma sociedade mais equitativa e justa” e de “cooperação em vez de competição”. Além de ter começado aí a ganhar consciência ambiental.

Quando entrou para a faculdade para estudar engenharia civil, Quirino Tomás afastou-se da natureza, e só em 2013 decidiu fazer uma pausa profissional e voltar a conectar-se com o mundo natural. Partiu para oriente e acabou por viver 16 meses no sudoeste asiático. Este seu livro de estreia está repleto de crónicas e reflexões.

Com informação sobre a importância de caminhar para a saúde física e mental, baseando-se no conhecimento atual na área, partilha histórias pessoais, relatos que escreveu nas caminhadas – ou diários de bordo, como lhes chama. Exemplo é o relato da subida a Hùa, a “grande montanha do oeste”, ou a ascensão aos pináculos de Mulu, na ilha do Bornéu.

Ao mesmo tempo, vai dando dicas sobre como uma pessoa se deve preparar para uma caminhada. Aqui aborda vários temas, desde a alimentação ideal, a roupa a utilizar, os acessórios (como arrumar uma mochila ou o que levar num kit de primeiros socorros), aos vários cuidados a ter para evitar, por exemplo, acidentes ou desconforto. Depois, explica quais os diferentes tipos de caminhada – do pedestrianismo ao trekking, passado pelo alpinismo, o montanhismo ou o hiking, e os vários níveis de dificuldade de um trilho.

No final, dá dicas de como planear uma caminhada e sugere vários trilhos em Portugal, dividindo-os por caminhadas por lagoas, rios e cascatas; bosques e florestas; vales e serras; zonas costeiras; matas e parques florestais; zonas ribeirinhas e frentes oceânicas; e passadiços. O leitor só tem de escolher e fazer-se ao caminho.

O Poder de Caminhar, de Quirino Tomás

Manuscrito

197 páginas

PVP: 14,90 euros