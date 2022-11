Um Gabinete de Curiosidades com milhares de peças para descobrir, em Coimbra

O Gabinete de Curiosidades do Museu da Ciência faz uma interpretação do que terá sido um desses espaços do século XVIII onde se procurava recriar toda a obra de Deus. Há mais de 4 mil objetos expostos, entre a raridade e o exotismo.

É numa atmosfera escura e algo misteriosa que se vai desvendando o conteúdo da sala, tendo como guia somente a luz. De forma progressiva, surgem aos nossos olhos peças tão distintas como um fémur de dinossauro com 170 milhões de anos, belezas minerais, crânios ou corpos preservados de animais que fogem à norma, como um burro com seis patas ou uma cobra de duas cabeças. Estamos no Gabinete de Curiosidades do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, instalado na Sala Carlos Ribeiro, no Colégio de Jesus, e aberto desde maio, com propostas de iluminação que se adaptam aos diversos públicos – havendo crianças, a luminosidade é mais forte.

O espaço junta mais de 4 mil objetos, muitos deles expostos pela primeira vez, e faz uma interpretação contemporânea do que terá sido um gabinete de curiosidades do século XVIII, explica o diretor do Museu da Ciência, Paulo Trincão. Esses gabinetes nascidos a partir do século XVII – e que existiram, por exemplo, em Lisboa, mas desapareceram com o terramoto – reuniam peças que se destacavam pela raridade e pelo exotismo, algumas delas típicas, como os crocodilos ou os chamados monstros (caso do burro e da cobra já referidos). Procurava-se “recriar numa só sala toda a criação de Deus”, contextualiza. “Era, muitas vezes, uma amálgama de objetos apresentados ao gosto do colecionador e para impressionar amigos e visitantes”.





Neste novo projeto não há uma ordem específica nem explicações sobre as peças exibidas, todas verdadeiras, de múltiplas proveniências, e que tanto espreitam de vitrinas como pendem do teto (as maiores). “Pretende-se que as pessoas deixem surgir o seu imaginário, quase como se fosse uma obra de arte”, defende Trincão. Cada visitante deste Gabinete de Curiosidades é convidado a interpretar o que vê e acaba por ser atraído para determinados objetos consoante o seu percurso e sensibilidade. Pode ser uma jiboia, uma raia ou algo mais desconcertante, como um feto ou um esqueleto. “Aqui, toda a gente encontra as suas peças e as suas histórias”, conclui.





Mais para conhecer (ali e em volta)

Making of do espaço

Depois de conhecer o Gabinete de Curiosidades, para não quebrar a surpresa, os visitantes podem ver um filme que mostra como foi criado o espaço, ao longo de quase três anos. Isto sem sair do Colégio de Jesus, que começou a ser edificado em 1547 e foi cedido à Universidade em 1759, já expulsos os jesuítas.

Património da Humanidade

Coimbra, que acolheu a primeira universidade portuguesa e chegou a ser capital do reino, está na lista do Património da Humanidade desde 2013. A classificação, atribuída pela UNESCO, abrange o conjunto arquitetónico constituído pela Universidade, a Alta e a Rua da Sofia.

Entre árvores centenárias e estufas

A área classificada como Património Mundial inclui o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (nas fotos), com a sua Mata. Nesses espaços verdes amplos e de acesso livre há árvores centenárias, estufas, fontes, uma capela e a primeira cisterna de armazenamento de água para abastecer a cidade.

Gabinete de Curiosidades do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra

Colégio de Jesus, Largo Marquês de Pombal

Tel.: 239 242 744

Das 09h às 13h e das 14h às 17h. Não encerra.

Preço: desde 8 euros (bilhete de acesso ao Museu da Ciência/Laboratório Chimico e ao Gabinete de Curiosidades). Descontos para menores, estudantes e seniores.