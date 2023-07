Um domingo inteiro a passear de galeão, com partida de Alcácer do Sal

Um passeio a bordo do galeão “Pinto Luísa”, do estuário do Sado até à baía de Setúbal, onde rio e mar se cruzam. Eis a proposta da Câmara Municipal de Alcácer do Sal para o próximo dia 23, domingo. E há outras experiências semelhantes em agenda até setembro.

Trata-se de um passeio de dia inteiro: a embarcação parte do cais da margem sul de Alcácer do Sal às 8 horas, e segue viagem pelo estuário do Tejo, classificado como Reserva Natural, rumo à baía de Setúbal; os passageiros só regressam a terra às 19 horas, sendo devolvidos ao mesmo ponto em que embarcaram. Quem reservar lugar vai poder, desde logo, apreciar a paisagem, rica em flora e fauna – flamingos e golfinhos roazes são alguns dos residentes.

O “Pinto Luísa” é a peça central de outros passeios organizados pela autarquia, em moldes idênticos, praticamente até ao fim do verão. Em agosto, há mais duas datas: a primeira, no dia 5, mantém o horário das 8 às 19 horas; a seguinte, no dia 27, já vai só das 9 às 13 horas. E a experiência repete-se no dia 9 de setembro, num período ainda mais curto, entre as 10 e as 13 horas.

Os passeios de galeão têm um custo e exigem reserva prévia, com o pagamento a ser feito, por transferência bancária, até cinco dias antes da partida. A tabela de preços e outras informações podem ser consultadas aqui. Para obter mais esclarecimentos, pode-se contactar o Posto de Turismo de Alcácer do Sal, por e-mail ([email protected]) ou telefone (911 794 685).

Aquela embarcação, associada ao transporte tradicional do sal, vai sendo utilizada em passeios organizados pelo município ao longo do ano, e também pode ser reservada por particulares. Tem capacidade para transportar 35 pessoas.