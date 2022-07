Um copo cheio de experiências no Vinho Verde & Street Food, em Felgueiras

Há provas de vinho, comida de rua, degustações e harmonizações gastronómicas, conversas com vinho, concertos, dança, DJ, visitas guiadas e até uma caminhada, neste fim de semana, em Felgueiras. A iniciativa Vinho Verde & Street Food estende-se até ao dia 31, tendo como principal palco a Praça Machado de Matos.

O evento Vinho Verde & Street Food promete “um copo cheio” de experiências a quem o visitar, segundo a Câmara de Felgueiras, a organizadora. A abertura oficial é nesta sexta-feira, pelas 19 horas, “com provas de vinho num ambiente de jazz”. Logo de seguida, o chef Marco Gomes prepara um prato para harmonizar com Vinhos Verdes. Às 21.30 horas, há concerto de verão “Pop Rock” pelo “Berço das Artes”, e a noite termina com o DJ “Noite Hôtel”.

Já no sábado, é possível visitar o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, a Fábrica do Pão de Ló e a Cooperativa Terras de Felgueiras (com inscrição), e às 17 horas, já na Praça, os visitantes podem “degustar o vinho verde contemplando a exposição da Porsche”, sendo que decorre também uma demonstração Porsche GT3 Cup, na Avenida da Liberdade.

Ainda no sábado, ao final da tarde, o chef Tiago Bonito, com uma estrela Michelin, protagoniza um novo showcooking em que o vinho verde é rei. Às 20 horas, é tempo de perceber a singularidade do vinho verde com a Wine Educator Ana Silva, e a noite termina com um concerto de Noble (22 horas) e com o DJ Sill.

No último dia, domingo, pelas 8 horas, a sugestão é participar numa caminhada pelo Caminho de Torres em Felgueiras, um dos Caminhos de Santiago (com inscrição). À tarde decorre, pelas 17 horas, o terceiro Festival de Dança de Felgueiras e, à noite, às 21.30 horas, realiza-se uma prova de vinho comentada e com fado, “A Mulher e o Vinho”.