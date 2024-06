Em Pedrógão Pequeno, a história e natureza descobrem-se de jipe ou barco

A vila de Pedrógão Pequeno e o Vale do Cabril são dois dos locais de interesse histórico e paisagístico por onde passam os passeios "off-road" da Trilhos do Zêzere. Uma forma mais radical e aventureira de conhecer esta zona do concelho da Sertã, que deve o seu nome a um afloramento granítico que se destaca no meio do xisto.

Após um briefing sobre a condução com mudanças automáticas, o comboio de buggies Polaris, liderado por Luís Silva, guia e proprietário da TRILHOS DO ZÊZERE, segue para o centro da vila de Pedrógão Pequeno – batizada pelo inusitado pedrógão (afloramento) de granito que se destaca no meio do xisto. Passada a igreja matriz, o pelourinho e algumas casas que denotam tempos idos de riqueza, os participantes guiam os buggies por uma calçada romana acidentada e serpenteante em pleno Vale do Cabril, até chegarem à ponte filipina edificada no século XVII.

Entre 1610 e 1954 – ano de construção da barragem do Cabril, com 136 metros de altura -, esta era a única ligação entre o concelho e o litoral, revela Luís, natural da região. A montante, uma ponte romana, agora submersa. Rodeados de encostas luxuriantes, os condutores vencem os declives do caminho, paralelo à margem do Zêzere, até trocarem os buggies por um passeio de barco, canoagem ou “stand up paddle”. Em comunhão com a natureza, veem-se garças-reais, águias e guarda-rios.

Este artigo integra a reportagem de capa “À Descoberta do Pinhal Interior”, composta por capítulos sobre os concelhos de Vila de Rei, Oleiros, Mação, Proença-a-Nova e Sertã.