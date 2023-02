Três programas para ver nos próximos dias

A história real da física e química Marie Curie, vencedora do Prémio Nobel, é um dos destaques desta semana.

# Terça-feira, 14

Filme | Cinemundo | 16h55

As palavras

Um escritor no auge do sucesso descobre o alto preço que vai pagar por roubar o trabalho de outro homem.

# Quarta-feira, 15

Filme | Hollywood | 2h30

Radioativo

A incrível história real de Marie Sklodowska-Curie e o trabalho que mudou o mundo e lhe deu o Prémio Nobel.

# Quinta-feira, 16

Série | Netflix

The Upshaws

Uma família afro-americana luta por uma vida melhor e um lar feliz enquanto lida com os problemas do quotidiano.