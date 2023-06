Três lojas online portuguesas onde comprar brinquedos e puzzles

Bonecos feitos com fibras naturais, como lã ou linho, brinquedos de papel que envolvem manualidades, quebra-cabeças para ajudar à concentração? Está tudo nestas montras virtuais.



Matilde Beldroega

Bonecos artesanais e personalizáveis

Rita Pinheiro tinha uma gata chamada Matilde e uma predileção por sopa de beldroegas quando criou a sua Matilde Beldroega, marca de bonecos, brinquedos e estampados têxteis produzidos artesanalmente, com matérias-primas naturais, como lãs e linhos. Corria o ano de 2004, e vivia em Grândola. “Comecei com as bonecas de pano, que fazia reciclando roupas que já não usava. Com o tempo o projeto foi crescendo e às bonecas de pano fui juntando outros bonecos”, recorda a criadora, que entretanto se mudou para Tomar e diversificou ainda mais a oferta. Os brinquedos, disponíveis na loja online, continuam a ser “uma parte muito importante e divertida” do trabalho, com margem para a personalização. Os preços começam em 18 euros.





Pukaca

Dinossauros, insetos e florestas de papel

Nuno Dias é especialista em design visual e Isabel Vaz em design industrial. Desta junção de forças nasceu, em 2005, a Pukaca, hoje dedicada aos brinquedos de papel 100% reciclado. Além de favorecerem a interação entre crianças e familiares, exigem alguma motricidade fina, porque, para ganharem forma, o papel precisa de ser cortado, dobrado e colado, sublinha ele. Pukaca é o nome do escaravelho que simboliza o projeto e, por sinal, o tema dos insetos é dos mais procurados – o mesmo acontece com dinossauros, animais da selva e cenários naturais como a floresta tropical ou o recife de coral. O casal tem ateliê no Seixal e peças à venda na sua loja online, por valores desde 11 euros; mas também em espaços físicos pelo país, como a Livraria de Serralves, no Porto, ou o Oceanário de Lisboa.





Puzzles.pt

Silêncio, que se vai resolver o quebra-cabeças

Sandra Simões e Marcos Coelho criaram a loja online Puzzles.pt a partir de Penacova, durante a pandemia, inspirados por um passatempo pessoal bem caseiro. Essa fase passou, mas o projeto manteve-se, e até já esteve envolvido na organização de um torneio de puzzles ao vivo, no Luso. A competição incluía uma prova para crianças, e Sandra tem bem presente o silêncio que caiu assim que começaram a juntar as peças. O desenvolvimento da capacidade de concentração é só um dos benefícios que atribui àquela atividade lúdica a cofundadora da Puzzles.pt, com propostas para miúdos a partir dos 12 meses e preços desde 8,45 euros. Entre os temas fortes estão os animais e as personagens da Disney e de desenhos animados como “Patrulha Pata” ou “Dragon Ball”.