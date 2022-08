Três lojas onde comprar material de campismo (e algumas sugestões)

#1 – Camping Shop, Porto

“Eu atendo os meus clientes como sendo meus colegas de montanha”, atira José Novais, o fundador da Camping Shop, loja especializada em materiais de montanhismo, trekking e outras atividades na natureza. Quem ali entra é prontamente auxiliado na escolha das botas, mochila e até do saco-cama que melhor corresponda às suas necessidades. Na década de 70, a dificuldade em encontrar em Portugal equipamentos para a vertente mais avançada do campismo desportivo motivou José a abrir a loja, onde, além dos artigos essenciais, também se encontram outras comodidades, como uma máquina de café expresso portátil, do tamanho de uma garrafa térmica, para os campistas que não dispensam um café até no lugar mais remoto. AC

#2 – Noite de Campo, Coimbra

A dificuldade que sentia em encontrar material de campismo de qualidade fora das grandes cidades levou Tiago Cruz a abrir, há 9 anos, a Noite de Campo, uma das maiores lojas do país especializadas naquela atividade. Ali, o campista experiente ou o principiante encontram um acompanhamento personalizado e conselhos práticos na escolha do artigo mais indicado para o tipo de aventura. “Conheço bem o material que vendo, utilizo-o em vários contextos”, realça o proprietário, ele próprio campista e escuteiro desde miúdo. Outra das mais-valias da loja é ter todo o material pronto a levar. Da tenda aos utensílios de cozinha, “uma família que vai acampar pela primeira vez encontra aqui tudo o que precisa em stock”, garante Tiago. O mesmo acontece na loja online, que tem todos os artigos para envio imediato. AC

#3 – Yupik Store, Lisboa

Tenda, colchonete, saco-cama, mochila, fogareiro, bilha de gás, mesa, cadeiras e uma lanterna de presença são os primeiros equipamentos e acessórios a comprar, por quem se estreia nas lides do campismo. O concelho é da Yupik Store, uma loja que se dedica ao desporto e aventura há 11 anos, sendo especializada nas áreas do montanhismo, escalada, viagem e canoagem. “A escolha da tenda só depende do número de pessoas. Se for para acampar num parque pode ser uma tenda mais pesada, fácil de transportar no carro. As de trekking são mais leves e compactas”, explica uma lojista da Yupik. A loja – muito procurada por quem já tem experiência nestes desportos de aventura – só existe na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, mas tem uma versão online com expedição para todo o país. AR

Alguns essenciais:

Monte Campo

Colchonete auto insuflável 183×66 cm

Preço: 82 euros

Monte Campo

Saco-cama azimute múmia

Preço: 43 euros

Monte Campo

Tenda 9921 T

Preço: 121 euros

Monte Campo

Mochila Sortelha

Preço: 70 euros

Decathlon

Cadeira desdobrável para campismo

Preço: 16 euros

Decathlon

Lanterna recarregável de campismo BL 200 lúmenes

Preço: 30 euros

Decathlon

Chuveiro solar de campismo – 10 litros

Preço: 25 euros

Decathlon

Fogareiro a gás de campismo 1 bico bistro plus

Preço: 30 euros