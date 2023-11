Três livros (e um podcast) para nos ajudar a dormir melhor

Factos e mitos sobre o sono, distúrbios associados ao mesmo e estratégias para dormir bem, inclusive, com recurso a métodos naturais. Eis alguns temas abordados nesta seleção de livros - e um podcast - dedicados a esse aspeto essencial da saúde e do bem-estar.

“O teu mal é sono”, de Bruna Reis e Sofia Rebocho

Em março, através da Manuscrito Editora, chegou esta obra de Bruna Reis e Sofia Rebocho, cardiopneumologistas especializadas em medicina do sono e autoras do podcast homónimo (no qual abordam temas tão variados como os terrores noturnos, o sono em viagem ou a relação do sono com a sexualidade). Ao longo de 264 páginas, ensinam a identificar perturbações do sono e dão conselhos para dormir melhor. PVP: 17,90 euros

“O meu sono e eu”, de Teresa Paiva

Teresa Paiva, professora universitária, neurologista e especialista em medicina do sono, faz a distinção entre mitos e factos, no que respeita a esse “pilar da saúde”, descrito como “um património inestimável”. É uma edição da Livros Horizonte, também lançada em março. PVP: 15,90 euros

“Dorme Bem”, de Julie Wright

Um guia para dormir melhor, com base em terapias e métodos exclusivamente naturais. Eis o que promete este livro assinado por Julie Wright, fundadora da empresa WeSleep, e publicado, no ano passado, pela Arte Plural Edições. PVP: 18,80 euros