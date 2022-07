Torres Vedras e Lourinhã recebem a Quinzena Gastronómica do Carapau

Até 31 de julho, a Quinzena Gastronómica do Carapau está de regresso às mesas dos restaurantes aderentes em Torres Vedras e na Lourinhã. Esta é a terceira edição do festival gastronómico.

Durante duas semanas, o carapau é rei e senhor à mesa de nove restaurantes espalhados pelos concelhos de Torres Vedras e da Lourinhã. É o regresso da Quinzena Gastronómica do carapau, que nasceu em 2019 e que está de volta com a sua terceira edição, tendo arrancado dia 15 e terminando no final deste mês, a 31 de julho.

Pelos restaurantes que participam nesta iniciativa, situados na orla costeira deste território, as respetivas cartas têm um ou ou mais pratos à volta do carapau, seja de forma mais simples e tradicional ou numa perspetiva mais criativa. “Preservar, valorizar e promover o acervo gastronómico tradicional” dos dois concelhos, “incentivar a inovação e o aparecimento de novos pratos”, “fomentar as boas práticas alimentares” e “contribuir para a promoção e desenvolvimento da economia local” são os objetivos do festival quinzenal criado pela agência ecoCOAST, conforme explica a autarquia de Torres Vedras no seu site oficial.

Em Torres Vedras, os espaços aderentes são o Atual Restaurante, Ave Dourada, Bronzear Beach Bar & Restaurant, Restaurante Praia Azul, Santa Come e Restaurante Esplanada Boca Santa. Vista Mar by Noiva do Mar, Restaurante Viveiro e Pizza & Companhia são as casas que participam no concelho da Lourinhã. Veja os contactos sobre estes espaços neste link.