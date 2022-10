Torre de Palma Wine Hotel celebra passagem de José Saramago pela herdade

Segue-se meia hora depois uma palestra com Sérgio Machado Letria, diretor da Fundação José Saramago, também promotora da iniciativa, na qual se viaja pela obra e vida do escritor premiado com o Nobel de Literatura em 1998. Da programação faz também parte um almoço preparado pelo chef Miguel Laffan, apontado para as 13.30 horas no restaurante Palma. As propostas passam pelos pratos preferidos de Saramago.

O programa, sem alojamento, custa 70 euros por pessoa. Uma noite no hotel varia entre os 390 (quarto duplo) e os 590 euros (master suíte). As reservas podem ser feitas através do email [email protected] ou via telefone (245 038 890).

Torre de Palma Wine Hotel

Herdade de Torre de Palma, Monforte (Portalegre)