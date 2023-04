Tondela: Festa do Livro e da Leitura com várias atividades até ao fim do mês

A 17.ª Festa do Livro e da Leitura de Tondela arranca já nesta terça-feira, com um programa recheado de atividades. Até dia 30, há encontros com escritores, palestras, teatro, oficinas de cinema e workshops, além de uma variedade de títulos à disposição.

A Biblioteca Municipal Tomaz Ribeiro e várias escolas do concelho são os palcos do evento, no qual marcam presença alguns nomes do panorama literário nacional, com direito a sessão de autógrafos. É o caso de Manuel Clemente, autor de “Nunca fiques onde já não estás”, entre outros títulos (neste sábado); e de Raul Minh´Alma, que escreveu obras como “Foi sem querer que te quis” e “Durante a queda aprendi a voar” (na próxima segunda-feira).

A Festa do Livro e da Leitura nasceu com o propósito de incentivar o gosto pela literatura,

garantir o acesso aos livros e sensibilizar os mais novos para temáticas diversificadas, segundo a organização. É promovida pela Câmara Municipal de Tondela, através da Biblioteca Municipal, e pela Rede de Bibliotecas Escolares de Tondela.

Integrado no cartaz da festa, há ainda o Seminário de Educação, cujo tema é “(Trans)formar o presente”. Decorre no Auditório Municipal, nos dias 28 e 29, tendo como finalidade apelar para a reflexão sobre o que é feito a nível local e abordar os desafios do setor educativo.