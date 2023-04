Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, recebe “Flores pelo Brasil”

Amanhã, quarta-feira, o hotel Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, acolhe o projeto “Flores pelo Brasil”, no qual profissionais de decoração são convidados a intervencionar espaços, desenvolvendo diferentes expressões artísticas e florais.

Oito espaços do Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, vão ser alvo de uma intervenção. A transformação, fruto da websérie “Flores pelo Brasil”, pode ser vista pelo público a 12 de abril, entre as 14 e as 18 horas. A entrada é livre.

Andrea Kapps, Daniel Cruz, Juan Azevedo, Paulo Perissoto, Naiane Carvalho, Dannilo Camargos e Harley Vix compõem a equipa de decoradores e floristas brasileiros que vão dar uma outra vida àquela unidade hoteleira.

Criado em 2020, o projeto teve por objetivo dar visibilidade à arte da decoração floral em eventos, numa altura em que o respetivo mercado estava parado devido à pandemia de covid-19. Para cada localização e espaço foi desenvolvido um episódio que integra uma websérie, também intitulada “Flores pelo Brasil”. Espaços como a Fazenda Fortaleza em Taubaté, em São Paulo; o Hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ou o Belmont Hotel das Cataratas, na Foz do Iguaçu, foram alguns dos sítios que receberam a equipa de decoradores e floristas.

“Flores do Brasil” está de volta para uma nova edição, desta vez através da intervenção e gravação de episódios em países europeus. Após o Tivoli Palácio de Seteais, a equipa de decoradores ruma aos Países Baixos.