Tivoli Avenida Liberdade celebra 90 anos com programa aberto à cidade

O hotel Tivoli Avenida Liberdade, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, celebra o 90.º aniversário no próximo domingo, 19 de março, com um programa cultural, histórico e gastronómico aberto à comunidade.



A projeção do filme “A Canção de Lisboa” (original de José Cottinelli Telmo de 1933) e do documentário sobre Beatriz Costa “A Alegria é a Minha Religião” e um concerto com Maria João acompanhada ao piano por Mário Laginha são alguns dos pontos altos da programação dos 90 anos do Tivoli Avenida Liberdade, aberta ao público e marcada já para o próximo domingo.

A película de “A Canção de Lisboa” será exibida no Salão Tivoli às 15h. Trata-se do primeiro filme sonoro inteiramente produzido em Portugal, com estatuto de clássico na comédia portuguesa, e que se estreou no cinema no ano de abertura do hotel, ou seja, em 1933. Foi estrelado por Vasco Santana e Beatriz Costa, cuja história veio a fundir-se com a do hotel, onde viveu mais de 30 anos.

Depois, será tempo de ver o documentário “A Alegria é a Minha Religião”, cedido pela RTP para a ocasião, às 16h45. Assinado por Paula Castelar e Henriques Mateus e com realização de Laurent Filipe, é uma homenagem a Beatriz Costa, ela que foi uma das mais carismáticas e aplaudidas atrizes nacionais. Ambas as sessões decorrem no Salão Tivoli e são de livre acesso, mas requerem reserva de lugar através do e-mail [email protected].

A partir das 18h, o átrio do Tivoli Avenida Liberdade receberá o concerto de Maria João acompanhada ao piano por Mário Laginha, uma parceria que tem igualmente mais de três décadas de história comum. A celebração, de acesso livre, terminará com um brinde e a abertura de um bolo festivo. Já na Cervejaria Liberdade, no domingo, haverá um menu especial – o Menu 33 -, disponível ao almoço e ao jantar, por 59 euros por pessoa (com pairing de vinhos).

É composto por uma entrada de sopa de peixe, rouille, tostas de alho e tomate; filetes de linguado enrolados em camarão com molho americano e florões de massa folhada como prato principal; e para finalizar haverá um carrinho de sobremesas à escolha e café. Está a decorrer uma campanha em que este menu custa simbolicamente 16 cêntimos (valor indexado a 33 escudos). O menu por este valor será atribuído às primeiras cinco reservas, estando disponível apenas a um máximo de duas pessoas por mesa, num total de 10 pessoas. Reservas através do telefone 933 001 457.