The Oitavos, em Cascais, associa-se a festival de jazz, com bilhetes VIP

O hotel The Oitavos, situado na Quinta da Marinha, em Cascais, associou-se ao festival Ageas CoolJazz com o lançamento de um pacote que agrega alojamento e bilhetes VIP para um dos concertos. A programação cultural, aliada à fruição dos espaços verdes do Hipódromo Manuel Possolo, decorre entre 9 e 31 de julho.

Ficar alojado na Quinta da Marinha e aceder, com bilhete VIP, a um dos concertos do Ageas CoolJazz é o que propõe o pacote especial do The Oitavos, o hotel de cinco estrelas “oficial” do festival de música jazz. Durante os dias do festival, que decorre entre 9 e 31 de julho, o hotel será a casa dos artistas e respetivas comitivas, e terá um “Cool Pack” desde 342 euros “para quem procura momentos de diversão aliados ao descanso e à tranquilidade da natureza”.

O pacote inclui uma noite de alojamento em “loft superior” para duas pessoas, pequeno-almoço buffet, dois convites para a plateia VIP para um dos dias de concertos, aperitivos doces e salgados e uma garrafa de vinho branco ou rosé no quarto e “upgrade” para uma “premium sunrise” mediante disponibilidade. Os hóspedes poderão também usufruir das piscinas interior e exterior de água salgada do hotel, integrado no Parque Nacional Sintra-Cascais.

“O pacote é válido para todos os dias de concerto (9; 10; 19; 21; 26; 27; 30 e 31 de julho) e a oferta é limitada e sujeita a disponibilidade” e reserva através dos contactos [email protected]/214 860 020. O hotel tem a vantagem de se encontrar a pouco mais de cinco minutos do recinto do Hipódromo Manuel Possolo. Na 19.ª edição do festival atuam nomes nacionais e internacionais como Dino D’Santiago, Maro, Diana Krall e Jamie Callum.