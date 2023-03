The Lazarus Project e outras séries para ver esta semana

A série britânica de oito episódios estreia hoje no canal AMC, e tem sido elogiada pela imprensa.

The Lazarus Project

Dia 6 | AMC | 22h10

Série britânica protagonizado por Paapa Essiedu e descrita pelo jornal “The Guardian” como “apaixonante, divertida e elegante” e pela “Empire” como “o tipo de série que lhe dará a volta à cabeça”. São oito episódios que levam o espectador a conhecer a vida de George, o último recruta de The Lazarus Project, uma organização secreta que desenvolveu a capacidade de fazer o tempo retroceder sempre que o mundo está em perigo de extinção. Quando um acidente acaba com a vida de alguém próximo do protagonista, Lazarus não lhe permitirá viajar no tempo para o desfazer, a menos que exista uma ameaça de extinção global. George tem de escolher entre permanecer leal ou rebelar-se.

9-1-1: LONE STAR

Dia 6 | Fox Life | 22h20

Estreia da quarta temporada. Os capitães Strand e Vega, juntamente com os membros do Quartel 126, vão ser chamados para uma emergência numa feira rural quando um “derecho”, uma série de tempestades rápidas e severas, atinge Austin, com ventos ciclónicos, chuvas fortes, inundações repentinas e um rasto de destruição. Noutro episódio, a equipa apressa-se a resgatar uma mulher que está presa na sua casa móvel e que foi raptada pelo ex-marido. Além disso, Owen tem uma discussão com O’Brien.

Paraíso das Senhoras

Dia 7 | AXN White | 21h25

Baseado no romance de Émile Zola, uma série italiana que segue Teresa Lorio, uma jovem que deixa a terra natal na Sicilia e viaja para Milão em busca de uma nova vida. Teresa encontra um trabalho – e muito mais – numa loja recém-inaugurada que dá pelo nome de Paraíso das Senhoras. É aqui que se apaixona por Pietro Mori, o dono da mesma. Graças à intuição de Pietro, a loja floresce, principalmente graças ao crescimento económico dos anos 1950. Com Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno.

Accused

Dia 9 | AXN | 22h50

Coleção de 15 histórias nas quais uma decisão pode mudar vidas para sempre. Cada episódio tem início numa sala de tribunal com um arguido, sem que os espectadores saibam qual o crime cometido e as circunstâncias que conduziram à acusação. As histórias, sempre narradas do ponto de vista do acusado, apresentam temas da atualidade e uma cinematografia crua com reviravoltas inesperadas que colocam a questão: “O que faria eu nesta situação?”