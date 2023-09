The Continental (do mundo de John Wick) e outras séries para acompanhar nos próximos dias

Eis a seleção desta semana.

# The Continental: From the World of John Wick

Dia 22/09 | Amazon Prime Video

Minissérie dividida em três episódios que explora a origem do hotel de assassinos que é a peça central do universo dos filmes centrados em John Wick, personagem interpretada na sétima arte por Keanu Reeves. Acompanha o jovem Winston Scott, arrastado até ao inferno de Nova Iorque dos anos 1970 para enfrentar um passado que pensava ter deixado para trás. Winston traça uma rota mortal através do misterioso submundo da cidade, numa tentativa desesperada de se apoderar do hotel que eventualmente se tornará o seu trono. Com Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Kate Nhung, Jessica Allain e Ayomide Adegun. Uma criação de Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmons.

# O Substituto

Dia 25/09 | RTP2 | às 22h00

Nicolas Valeyre é um professor de francês original e intransigente, seja com os colegas ou com os alunos. Os seus métodos pouco ortodoxos, humor irónico e estilo rude fazem dele um extraterrestre na sala dos professores. Designado como professor substituto para lecionar a “pior turma” da escola do ensino secundário, luta para conquistar a confiança e o respeito dos estudantes. Série francesa com JoeyStarr, Barbara Schulz, Héléna Noguerra, Stéphane Guillon e Sébastien Chassagne.

# Hush Hush

Dia 22/09 | Amazon Prime Video

Um grupo de amigas vê-se no centro de um violento confronto nos subúrbios de Gurugram. Ishi, Zaira, Saiba e Dolly parecem ter uma vida invejável como residentes de uma comunidade chique. No entanto, por detrás do brilho glorioso dos seus apartamentos e campos de golfe, escondem-se realidades preocupantes. Com interpretações a cargo de Juhi Chawla, Ayesha Jhulka, Soha Ali Khan, Karishma Tanna, Kritika Kamra e Shahana Goswami.

# The Rookie: Feds

Dia 26/09 | Fox Life | às 22h20

Spin-off de “The Rookie”, segue a história de Simone Clark (Niecy Nash-Betts), uma mãe solteira que deixou a sua carreira em segundo plano para que os filhos pudessem realizar seus próprios sonhos. Depois de décadas como psicóloga de ensino básico, Simone decide reivindicar a sua carreira policial, acreditando que a sua experiência será melhor aplicada na criação de perfis criminais, acabando assim por ingressar na Academia do FBI, tornando-se na recruta mais velha da mesma. O restante elenco da série é composto por Frankie Faison, Felix Solis, James Lesure, Britt Robertson e Kevin Zegers. Nos primeiros episódios, Simone quer juntar-se à recém-formada unidade especial de Matthew Garza para investigar o assassinato de um engenheiro civil e um rapto que envolve uma relação proibida entre dois gangues rivais de traficantes de droga.

# Starstruck

Dia 28/09 | HBO Max

Estreia da terceira temporada. Em Londres, Eve tenta gerir a sua vida feita de dois empregos mal pagos até descobrir as complicações de dormir acidentalmente com uma estrela de cinema. Com Rose Matafeo e Nikesh Patel à frente do elenco.

# Song of the Bandits

Dia 22/09 | Netflix

Este thriller de ação, passado no Gando sem lei da década de 1920, mistura território chinês, dinheiro japonês e o povo de Joseon para contar a história daqueles que tiveram de unir forças para proteger a sua pátria e os seus entes queridos. Com Kim Nam-gil, Seohyun e Yoo Jae-myung.

# Hudson e Rex

Dia 25/09 | AXN | às 22h00

Esta nova temporada de “Hudson e Rex” começa com o desaparecimento de uma jovem em The Barrens, sendo que o principal suspeito é o seu namorado. Agora, todos estarão dedicados a perceber o que sepassou – mas será que vão atrás do verdadeiro culpado? O tempo começa a escassear quando os habitantes locais ameaçam fazer justiça pelas próprias mãos. Esta temporada é marcada por reviravoltas inesperadas, em que o trabalho e a vida pessoal das personagens se cruza.