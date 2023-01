Terramay convida famílias a plantar uma árvore este sábado

"Plantar o Futuro" é o nome da iniciativa que a quinta regenerativa Terramay, no Alandroal, tem planeada para este sábado, e que dará início ao plantio de 5014 árvores.

A ação prevista para este sábado tem como objetivo o plantio de 5014 árvores e arbustos autóctones, exatamente o número de habitantes registado no Censos de 2021 deste concelho raiano. O evento realiza-se entre as 09h e as 16h e qualquer pessoa ou família pode participar. Esta é já a terceira fase de reflorestação do projeto Terramay, que desde 2020 já plantou cerca de 3600 árvores.

“Para além de fortalecermos a relação das pessoas com a natureza, é uma forma de sensibilizar todos para a importância da floresta, dos solos e das águas, que são responsáveis pelo equilíbrio e saúde do ecossistema em que vivemos, e do qual tanto dependemos, nos variados aspetos, entre eles, a alimentação, fator imprescindível para a nossa saúde.”, afirma em comunicado David de Brito, cofundador da Terramay.

A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal do Alandroal que, para além do contributo de alguns colaboradores da autarquia durante o plantio das árvores, disponibiliza transporte gratuito para todos os que quiserem participar no evento, a partir do Alandroal, incluindo almoço gratuito, volta de pónei para os mais pequenos e um certificado de participação.

A doação das árvores é feita pelos projetos Life Terra, Desert Adapt e, ainda, pela associação Além Risco, focada na divulgação dos problemas da desertificação no território alentejano e que visa plantar 50000 árvores no distrito de Évora.

“O investimento na saúde dos ecossistemas é a única base para termos um território, que no futuro, garanta a segurança alimentar, climática e económica para as gerações mais jovens e vindouras, que têm, no mínimo, o mesmo direito à liberdade, saúde e segurança que nós tivemos até hoje”, acrescenta David de Brito. “A Terramay convida todos a participarem e a ajudarem-nos a plantar o futuro. Será também um momento para desfrutar de um dia bem passado nas margens do Alqueva, com família e amigos, enquanto se investe no futuro das próximas gerações”, conclui.

Para participar na iniciativa basta enviar um email para [email protected] ou através do WhatsApp (932566672).