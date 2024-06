Terraço do Gourmet Experience reabre em festa, com comida, música e arte

Terraço do Gourmet Experiencie, o piso com restaurantes gastronómicos no topo do El Corte Inglés Lisboa, reabre esta quinta-feira às 18h, com uma festa que irá juntar pratos dos chefs Kiko Martins, José Avillez e Henrique Sá Pessoa, um mural pintado ao vivo, lançamento de uma nova bebida aperitiva e música de DJ.

O terraço do Gourmet Experiencie, o piso com restaurantes gastronómicos no topo do El Corte Inglés Lisboa, reabre esta quinta-feira às 18h, com uma festa limitada a 200 pessoas, cujas inscrição pode ser assegurada através deste link. A festa irá juntar canapés assinados pelos chefs Kiko Martins, José Avillez e Henrique Sá Pessoa, que têm ali os seus próprios restaurantes, um mural pintado ao vivo, o lançamento de uma nova bebida aperitiva e música, com dois DJs.

A organização adianta que a festa decorrerá entre as 18h e as 22h e que os participantes deverão levar roupa branca. “A única cor realçada será a do mural pintado ao vivo pelo artista Bruno Marquetto”. Além de música, posta pelos DJs Kelson e Gonçalo Afonso, o evento irá contar com o lançamento de uma nova bebida apetiriva de verão, da marca Chandon Garden Spritz.

O espaço Gourmet Experience agrega sete restaurantes de chef no sétimo piso do El Corte Inglés, entre os quais se encontram o Poke, com comida havaiana do chef Kiko Martins; a Tasca Chic, com cozinha portuguesa a cargo do chef José Avillez; o Jacaré, um “carnívoro vegetariano” com carnes na brasa e pratos vegetarianos; também de Avillez; e o Cascabel, parceria com o chef mexicano Roberto Ruiz, onde não faltam os tacos al pastor (carne de porco).