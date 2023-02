Termas de Chaves reabrem com novos tratamentos e maior oferta de spa

Sete novos programas de termalismo terapêutico, maior oferta de spa e a finalização do complexo de piscinas exteriores são algumas das novidades do Balneário Termal Flaviense, que reabre esta quarta-feira.

O Balneário Termal Flaviense reabre esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, para mais uma época termal, depois de ter fechado o ano de 2022 com um total recorde de nove mil aquistas, o maior número até agora. Para o regresso, as Termas de Chaves trazem novos programas terapêuticos e o aumento da oferta de spa.

No ramo do termalismo terapêutico, são agora lançados sete novos programas de curta duração (seis dias, mas podendo ser adaptados à situação de cada pessoa), que se juntam à já tradicional oferta destas termas: respiratório, antifadiga, reafirmante, shape, recondicionamento, grávidas e pós-parto. “Percebemos, pela dinâmica da procura e através dos nossos aquistas, havia necessidade de criar experiências de cura de menor duração, mas também de duração superior à de um, dois ou três dias que temos na nossa área de spa e bem-estar”, explica Brigite Gonçalves, administradora do balneário.

Na área de spa, há novas propostas de programas com duração de um, dois ou três dias (um destes com um valor mais reduzido), de forma a “chegar a novos públicos”, mas também foram renovados os programas de spa existentes até aqui.

O arranque de 2023 traz ainda outras novidades para as Termas de Chaves, nomeadamente a conclusão do Complexo de Piscinas Exteriores, naturalmente quentes, e novidades na linha dermocosmética Termal Aquae. “Com o aumento da procura registado no ano transato, as expectativas para os próximos tempos são muito ambiciosas”, acrescenta a administradora. Saiba mais no site oficial da estância termal.